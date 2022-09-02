В Приморском крае растет количество возбужденных дел по страховому мошенничеству

Приморский край «идет на поправку»: в регионе растет количество возбужденных дел по страховому мошенничеству

Во втором квартале 2022 года в Приморье доля возбужденных уголовных дел по признакам страхового мошенничества выросла и составила 74%, из них большая часть связана с мошенничеством в сфере ОСАГО – 72%. В то время как в среднем по России доля возбужденных дел по заявлениям страховых компаний не превышает 20%. Об этом сообщили представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на пресс-конференции, посвященной теме страхового мошенничества в Приморском крае.

Приморье все еще находится в «красной» зоне. Но сложившаяся динамика способствует передвижению Приморского края в «антирейтинге» регионов с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО (подготовлен РСА) на менее «рисковые» позиции.

При этом положительная динамика прослеживается уже в течение продолжительного времени, так как еще в первой половине 2021 года Приморье являлось лидером «красной» зоны и возглавляло антирейтинг. В 2022 году регион опустился сначала на шестое, а затем на седьмое место. Позитивная тенденция связана с тем, что активную деятельность по борьбе со страховым мошенничеством скоординировано ведут страховые компании в сотрудничестве с прокуратурой края, полицией и местной администрацией. В регионе улучшилась ситуация с доступностью полисов ОСАГО, а также в результате запуска перестраховочного пула существенно повысилась доступность обязательной «автогражданки».

«Из свежих данных РСА за второй квартал этого года также известно, что средняя выплата по Приморскому краю превышает средние выплаты по России практически на 21 000 рублей и составляет 92 556 рублей. При этом в сравнении с прошлым годом выплаты по региону не выросли. В то время как доля возбужденных уголовных дел по заявлениям страховых компаний в регионе уверенно растет. Важно отметить, что еще в 2021 году уровень возбужденных дел не превышал и 7%. Сейчас же показатель составляет 25,1%, что на 9% выше среднего показателя по стране. Нынешний рывок связан с успешным сотрудничеством страховых компаний с прокуратурой края. Приведённые результаты показывают, что работы по противодействию страховому мошенничеству идут в правильном направлении, важно их продолжать и передавать этот опыт другим регионам», — отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.