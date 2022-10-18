В Польше новый этап отрицания России, взялись за православных

В Польше стартовал новый уровень отрицания России (русофобии) – акция #PrawosławnyNieRuski. «Я не поп — я православный ксёндз», — такие билборды появились в центре Белостока. Кампания направлена на то, чтобы прекратить ассоциировать Православие с Россией. К чему это и именно теперь? Лично у меня, как человека бывавшего в польских православных городах Гайновке и Белостоке сразу появился ответ на то, что же это за акция. Но не знающим надо пояснить обстановку, тем более и в условиях церковных расколов, где как под копирку все раскольники воспылали любовью к Константинопольскому патриархату, сыпя проклятия в сторону РПЦ и России. Почти в каждой стране Европы произошел тот или иной раскол, но где-то успешный, а где-то, пока, нет.

Фанар хочет стать “православным Ватиканом” и где только возможно плетёт интриги творя расколы. А ровно четыре года назад и вовсе, Константинопольский патриархат легализовал украинских раскольников, чтобы те образовали “Православную церковь Украины”.

Увидев эти билборды у меня сразу возник ответ откуда и тут ветер дует. Но информацию всегда нужно перепроверить. Присмотрелся, а кто же “платит за музыку”, а это “Fundacja Hagia Marina”, как они сами сообщают в рамках бюджета собственного фонда. Как сами сообщают, 15 билбордов в Белостоке, а скоро они появятся в других городах Польши.

Не возникает вопросов? У меня возникает, а откуда столь большие деньги у некой общественной организации? Тут и один билборд будет стоить очень не дёшево, а тут 15 сразу и скоро будут и в других городах! Сколько будет в других, ещё не сообщается, но, можно предположить, что не менее 30!

Давайте присмотримся к этой “Fundacja Hagia Marina” и тут в информации “О нас” пишется (предлагаем перевод с польского):

“Фонд «Святая Марина» был основан в 1998 году в Афинах, когда польские и греческие студенты решили работать вместе, чтобы узнать свою историю и культуру и укрепить связи между Польшей и Грецией. Вначале это были короткие культурно-лингвистические проекты, которые проходили в Кракове и Салониках. Со временем деятельность расширилась до организации молодежных лагерей в Греции, что оказалось отличной инициативой, проводимой во время курортного сезона почти каждый год.

Результатом этой деятельности стало создание в 2011 году Культурного центра «Агиа Марина» и Ассоциации культурных и экономических инициатив «Эгида». С тех пор активизировалась деятельность на уровне популяризации польской культуры и истории в Греции, а также интеграции греческой и польской молодежи.

Культурный центр «Святая Марина» сотрудничает с министерствами иностранных дел, церквями и другими фондами обеих стран с целью построения и укрепления дружбы между Польшей и Грецией. Среди наших последних проектов открытие Стипендиального фонда для студентов из Польши, а также экстренная гуманитарная помощь в связи с экономическим и миграционным кризисом последних лет. Благодаря приверженности и активности наших сторонников и членов мы можем постоянно развиваться, с радостью делая все возможное.

В 2018 году в Польше была создана дочерняя организация – Фонд «Святая Марина», для более эффективной реализации уставных целей и миссии, которая является нашей ежедневной мотивацией к действию.

Приглашаем к сотрудничеству, узнать об инициативах нашего фонда и разделить с нами радость вдохновляющего греческого солнца!”

Вот и прямое подтверждение тому откуда “ветер дует” или используя аллегорию этой организации – откуда светит “вдохновляющее греческое солнце”.

А теперь для чего же “оно светит” и почему именно там появились данные билборды.

Польская автокефальная православная церковь полностью административно независима от Москвы. По состоянию на 2021 год в Польше — почти 504 тысячи православных верующих. Церковь имеет 486 священнослужителей и 249 приходов. В Варшаве действует трёхгодичная православная семинария, а высшее православное образование в Польше можно получить в Христианской теологической академии на факультете православной теологии и на аналогичном факультете в Белостокском университете.

Православные верующие живут на территории Подляшья около тысячи лет, со времени крещения Руси. В период диктатуры католицизма, когда было запрещено Православие, они были униатами. Деревни с православным населением распространены на восток и юго-восток от Белостока. Их жители разговаривают на местном диалекте белорусского языка, абсолютное большинство них идентифицировали себя одни белорусами, другие русскими (хоть на русском языке не не многие говорят, но понимают прекрасно). Люди несмотря на всё давление, дорожат своей русскостью и к России относятся с большой симпатией. Вполне могу сказать, что это русские люди, но со своим диалектом как народ Русины на Западной Украине (но во времена Первой мировой войны подвергшийся тотальному геноциду как раз-таки за то, что считали себя частью Русского народа). И, конечно, одним из ключевых сплочений народа выполняет Православная церковь.

В последние десятилетия эти территории Польши вновь усиленно начали ополячивать. И вот, можно смело предположить, что начинается новый этап борьбы с русскими Польши, но уже с участием Константинопольского патриархата.

Так что не видитесь на провокацию и не думайте, что это православные Польши развесили эти билюорды. Это как раз-таки провокация направленная против них. И новый этап попыток полонизации.