В Подмосковье совершен теракт против философа Александра Дугина

Недалеко от поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвали машину дочери общественного деятеля и философа Александра Дугина.

По предварительным данным, Дарья Дугина находилась внутри Land Cruiser Prado. Сообщается, что она погибла на месте. По словам очевидцев, машина сдетонировала во время движения.

С отцом погибшей Александром Гельевичем Дугиным мне доводилось общаться. Несмотря на расхождения в политических взглядах искренне соболезную ему. Страшно когда гибнут молодые. Вся жизнь казалось бы впереди. Но увы…

Александр Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую. Глубокие соболезнования.