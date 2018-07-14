12 июля 2018 года, в Праздник Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, в студии «Русский символ» (г. Москва), состоялось торжественное награждение братчиков Союза Православных Хоругвеносцев царскими медалями.

Известный православный миссионер и политтехнолог, автор многих церковно-общественных проектов, Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков в присутствии чтимых икон СПХ и привезённой Иконы Царя Николая, побывавшей в Космосе, вручил памятные медали «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» руководству и активу Союза Православных Хоругвеносцев.

Высоких Царских наград Глава Союза Православных Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Никшич, а также Валерий Александрович Левченко, Игорь Игоревич Мирошниченко, Алексей Григорьевич Манухин, Александр Валерьевич Королёв и Владислав Васильевич Куроптев были удостоены за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству, трепетное почитание Святой Царской Семьи, личные заслуги в деле возрождения Православной Самодержавной Монархии.

Много лет Союз Православных Хоругвеносцев осуществляет своё служение Царскому Делу, организуя Крестные ходы и сакральные мероприятия, имеющие огромное духовное значение.

После торжественной части состоялось дружеское чаепитие, за которым состоялся разговор на темы укрепления Государственной безопасности России, возрождения традиционных духовно — нравственных ценностей и консолидации общества перед внешними и внутренними угрозами.

Особо была отмечена необходимость поддерживать Русскую Православную Церковь в ее нелегком служении в Отечестве и Зарубежье, отстаивание интересов и прав Православных граждан.

На дискредитацию Русской Православной Церкви направлены усилия многих подрывных центров как внутри самой России, так и извне, в том числе иностранных разведцентров, курирующих олигархические СМИ, либеральную и псевдомонархическую оппозицию в России.

Перед либералами стоит задача: дискредитировать и уничтожить Русскую Православную Церковь.

Проводимая во всем мире и в России глобализация, цифровая идентификация, наступление на социальные права граждан, вызывают справедливую тревогу многих верующих в Бога людей.

17 июля с. г. будет отмечаться Столетие мученической кончины Государя Императора Николая Второго Александровича и Его Семьи, а также Их верных Слуг, причисленных к лику Святых Русской Православной Церковью.

В преддверии этой даты происходит немало кощунств, осквернений Царских памятников, осквернение храмов, что оскорбляет религиозные чувства православных и верующих людей традиционных российских конфессий, посему, необходимо реагировать на противоправную деятельность лиц, совершающих преступления против человечности, сеющих в обществе ненависть к Русской Православной Церкви и вообще к религии.

К сожалению, органы правопорядка не всегда должно реагируют на пресечение подобных явлений, что способствует нестроениям в обществе и провоцирует разговоры о коррупции и росту дальнейших преступлений.

Собеседники отметили необходимость привлечения аристократических кругов, представителей древних родов, национальной элиты и православных священнослужителей в дело возрождения Государства Российского, созданного трудами Русских Царей и Императоров.

Крайне необходимо добиваться от Министерства культуры РФ создания правдивого исторического художественного сериала о жизни Государя Императора Николая Второго и Его Семьи, для чего необходимо привлечь авторитетных русских историков, специалистов в Царской теме, талантливых российских актеров, получить благословение Священноначалия Русской Православной Церкви.

Также необходимо ставить памятники Святому Царю Николаю и Его Семье в России и Зарубежье, на освящение которых приглашать представителей Монархических Домов Европы и православное духовенство.

Достойно почтить память Святых Царственных Страстотерпцев и Новомучеников и Исповедников Российских будет возможно совершением Крестного воздушного хода по периметру границ России, для чего нужно обратиться за благословением к Священноначалию Русской Православной Церкви и за поддержкой в органы государственной власти и общественным организациям.

Подобный Крестный облёт с Чудотворной мироточивой иконой Царя Николая Второго и другими святынями на борту, был совершён в 1999 г. по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Памятной медали

«В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича»

1. Памятная медаль (далее – медаль) «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» является общественной медалью, учрежденной Войсковой Православной Миссией и Обществом Русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» по благословлению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно – Американского и Нью-Йоркского Илариона.

2. Медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича » вручается ветеранам российского монархического движения, писателям и историкам, деятелям науки и культуры, военным и представителям духовенства, иностранным гражданам, достойным потомкам аристократических родов за укрепление традиционных духовных ценностей, активную жизненную позицию, патриотизм, и в связи со Столетием Русской Голгофы.

3. Право подписи наградных документов и вручения медали «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» предоставляется:

— Председателю Попечительского Совета Войсковой Православной Миссии

— Начальнику Войсковой Православной Миссии.

— Руководству Общества Русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл».

4. Вручение медали «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» производится в торжественной обстановке.

5. Тираж медалей (300 экземпляров) освящён в Храме — на Крови г. Екатеринбурга по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.