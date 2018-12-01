В отсутствии здравомыслия историю человечества пишет глупость

В воскресенье 25 ноября 2018 г. «пьяный» (иначе не назвать) буксир с татарским именем «Яны Капу» (что в переводе означает — «новые ворота») полез в Черном море не в те ворота.))

Пошёл не как все суда по фарватеру пролива, а провокационно залез с двумя сотоварищами «Бердянск» и «Никополь» в территориальные воды в погранзону, которая ещё до вхождения Крыма в Россию была российской.

На предложение российских моряков взять для прохода лоцмана – отказался.

Видимо «Яны Капу» (в соответствии со своим именем) решил проложить новые ворота в Мариуполь по суше — напрямую через Керченский полуостров, но, не рассчитав силы, застрял на первом причале в Керчи. — «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи… (мериканцы)? (Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», 1835 г.).

За нарушение правил морского судоходства, хулиганство и подведение свой экипаж под угрозу капитанам катеров, конечно же, следует дать по «пятнадцать суток», а невольников матросов и суда отпустить домой. Надо великодушно простить ближним, так же, как и сами мы постоянно просим у Бога прощения за свои грехи (ошибки).

P.S. За вхождение Крыма в Россию 16 марта 2014 года проголосовало 93% жителей полуострова или же 96,77% от числа принявших участие в референдуме.

Крым с Россией объединился.

Западная и Восточная Германия в Европе объединились.

Народ в Англии проголосовал за выход из Европейского союза…

Нет в мире никаких законов выше воли народа!

В 1991 году члены партии КПСС Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич при содействии и предательстве генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева, нарушив итоги референдума СССР от 17.03.1991 года о единстве государства, тайно ради личной выгоды и власти разделили государство СССР и вместе с ним русский народ в России, Украине и Белоруссии.

Разделение республик СССР принесло всем зло, военные раздоры и ослабление.

Народ Украины при народовластии сможет провести референдум и с огромным большинством проголосует за объединение с Россией. Пришедшая на смену КПСС правящая партийная власть под другим названием, но по своей сути вся та же самая корыстная и лживая партократия силой и угрозой оружия не даёт русско-украинскому народу объединится.

Если антинародная власть попробует начать войну, то украинская армия перейдет на сторону России.

Какие бы козни не строили враги – Россия и Украина были и будут вместе.

Чтобы был Мир у народа и народовластие (демократия) надо вместо власти правящей партии (партократии) создать новую систему власти. О том каким образом народу вернуть власть говорит «Манифест демократии – власти Чести, Совести и Ума». См. на ссылке: «Честные, порядочные, умные всех стран – объединяйтесь»!

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда