В основе цифровизации здравоохранения должны быть заложены интересы человека

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский провел выездное совещание Комитета СФ, посвященное цифровизации в оказании доступной и качественной медицинской помощи. Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске.

Участники совещания назвали цифровые технологии трендом как современного здравоохранения, так и экономики в целом.

«Это серьезный ресурс национального развития, улучшения качества и доступности медицинской помощи для населения», — подчеркнул Валерий Рязанский.

Сенатор напомнил о задачах по дальнейшему развитию информатизации здравоохранения, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что на повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация здравоохранения. В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами, тем самым избавить, наконец, пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных справок.

Утвержден специальный паспорт приоритетного проекта, нацеленного на повышение эффективности оказания медицинской помощи путем оптимизации работы медицинских организаций и внедрения электронных сервисов для пациентов и врачей.

«В рамках реализации этого проекта уже почти три года осуществляется переход на ведение медицинской документации в электронном виде, внедрение системы мониторинга времени ожидания записи на прием к врачу, а также реализация ключевых электронных сервисов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг, в том числе доступ к электронной медицинской карте», — сообщил Валерий Рязанский.

Предусмотрено, что доступными сервисами в 2019 году воспользуются 24 млн человек, добавил он.

Законодатель рассказал об уже принятых федеральных законах, которые проложили путь цифровым технологиям.

Так, внесение изменений в ряд правовых актов обеспечит возможность выдачи застрахованным лицам листка нетрудоспособности в форме электронного документа, формируемого и размещаемого в автоматизированной информационной системе. Он имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном носителе.

При непосредственном участии Совета Федерации разработана и уже функционирует автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов; созданы правовые основы для развития телемедицинских технологий, внедрения электронного медицинского документооборота, функционирования Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

«Эффективность принимаемых мер во многом будет зависеть от охвата всех населенных пунктов Интернет-ресурсами. В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» до конца 2021 года предполагается подключение к сети «Интернет» 32,5 тыс. медицинских организаций, в том числе и фельдшерско-акушерских пунктов», — отметил Валерий Рязанский.

Как подчеркнул парламентарий, в этой части большую работу проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации, что подтверждается ростом по всем составляющим информационно-коммуникационной инфраструктуры здравоохранения регионов.

По словам заместителя Министра здравоохранения РФ Елены Бойко, все регионы завершили интеграцию с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения и обеспечивают услугу записи на прием к врачу в Личном кабинете пациента «Мое здоровье».

«Оснащены телемедицинским оборудованием и подключены к телекоммуникационной инфраструктуре все национальные медицинские центры. Завершено подключение больниц и поликлиник к сети «Интернет». В 2018 году дополнительно подключено 8,9 тысяч объектов», — сообщила замглавы профильного Министерства РФ. По ее словам, сегодня многие самостоятельно внедряют и обеспечивают эксплуатацию цифровых платформ и сервисов в сфере здравоохранения.

Первый заместитель главы профильного Комитета СФ Игорь Каграманян указал на то, что вопросы законодательного обеспечения процесса цифровизации регулярно становятся предметом обсуждения на мероприятиях палаты. «На эту тему проводилось заседание «круглого стола» нашего Комитета, заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации. Вопросы внедрения цифровых технологий в здравоохранении обсуждались на площадках III Форума социальных инноваций регионов, проводимого под эгидой Совета Федерации, другие мероприятия», — перечислил Игорь Каграманян.

Обращаясь к собравшимся, Валерий Рязанский подчеркнул, что в основе цифровизации здравоохранения должны быть заложены интересы человека. «В его интересах должны работать «личный кабинет» и другие электронные услуги. Мы также обязаны учесть особенности пожилых людей, которые не в состоянии резко переходить на «цифру». Их права не должны ущемляться», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый, Татьяна Кусайко, Виктор Абрамов, Юрий Архаров, заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев, руководитель направления маркетинговых исследований и продаж Департамента развития гражданской продукции АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Борис Зарманов представители исполнительных органов государственной власти Сахалинской области, профессионального сообщества.