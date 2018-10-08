В Оржицы передана икона Царя Николая, побывавшая в Космосе

9 сентября 2018 года на литургию в Храм святого великомученика воина Феодора Стратилата в деревне Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области начальником ВПМ Игорем Смыковым и ктитором храма Тимофеем Кунгуровым была привезена Чудотворная мироточивая икона Царя Николая.

Это место связано с памятью Российских Императоров Петра Третьего, Павла Первого и Николая Второго.

По окончании Божественной литургии перед Чудотворным образом Государя был отслужен молебен.

Затем начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков передал в дар приходу храма копию Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая, побывавшую на Международной космической станции.

В марте 2018 года с Международной космической станции вернулись на землю несколько бумажных икон – копий всемирно известной Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая.

Иконы несколько месяцев облетали земной шар, совершив таким образом Крестный космический ход вокруг планеты Земля.

Проект облёта был подготовлен по инициативе Войсковой Православной Миссии и посвящён светлой памяти Святого Государя Императора Николая II Александровича и Его Семьи, Столетие убиения которых будет отмечаться в этом году.

Перед полетом Иконы были освящены в Храме на Крови г. Екатеринбурга по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Побывавшие в Космосе святыни планируется передавать в наиболее значимые храмы и монастыри Русской Православной Церкви, связанные с судьбой Династии Романовых: Ипатьевский Костромской монастырь, Московские обители, храмы Санкт – Петербурга, Храм на Крови г. Екатеринбурга, монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, храмы Русского Зарубежья.

Полет в Космос икон Государя Императора Николая II Александровича отнюдь не случаен, ведь подготовка к прорыву в Космос началась именно в Его царствование.