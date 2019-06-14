В Москве учреждён Имперский Наградной Совет

10 июня 2019 года в московском особняке купца и промышленника Носова прошла конференция «Ойкумена Императора Павла». На ней было объявлено о создании Имперского Наградного Совета.

В состав Имперского Наградного Совета вошли:

Председатель Совета — Игорь Евгеньевич Смыков (президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа», г. Москва).

Первый Заместитель Председателя — Николай Николаевич Лукьянов-Разумовский (Директор Музея Императорской Фамилии, г. Москва);

Заместители Председателя:

Петр Валентинович Мультатули (кандидат исторических наук, г. Москва),

Людмила Ефремовна Щербакова (ген. директор учреждения «Музейно-выставочный центр «История отечественного предпринимательства», президент Международной награды общественного признания «Слава России», Москва),

Секретарь и герольдмейстер — Александр Валентинович Глушко (г. Москва),

Члены Совета: граф Алексей Николаевич Каменский (председатель Московского аристократического клуба, г. Москва), Николай Владимирович Покровский (генеалог и член Совета Международного Союза Дворян, г. Москва), Василий Владимирович Кухарь (Крестоходческое движение России, г. Гатчина), Евгений Александрович Макин (председатель Домодедовского отделения Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации), Константин Валерьевич Сычев (член ПС ВПМ, Москва), Борис Глебович Галенин (писатель-историк, г. Москва), Игорь Александрович Чернозатонский (глава Приморского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», г. Владивосток), Ярослав Олегович Мошков (глава ИА «Русские Новости»), Владимир Николаевич Соколов-Лермонтов (потомок рода Лермонтовых и генерал-губернатора Харькова, Тамбова и Санкт-Петербурга Владимира Фёдоровича фон дер Лауница, г. Ставрополь), Евгений Владимирович Пчелов (кандидат исторических наук, г. Москва), митрополит Вениамин (Пушкарь) г. Владивосток).

Главные задачи Совета:

— распространение информации о Святой Царской Семье;

— способствовать церковному прославлению Государя Императора Павла Петровича, развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государях Императорах и Императорской России, сохранение духовного, геополитического, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей;

— объединение прогрессивных представителей общественных и государственных структур в деле возрождения Российской имперской государственности и полного объединения Русской Православной Церкви;

— создание единого фронта общественных и государственных организаций, способного оказывать эффективное влияние на принятие решений, направленных на возрождение православных традиций, укрепления национальной безопасности России, а также расширение деятельности монархических организаций России и Русского Зарубежья.

Имперский Наградной Совет:

— определяет приоритеты наградной политики;

— утверждает Статуты и Положения наград и при необходимости вносит в них изменения;

— проводит геральдическую экспертизу наград и символики с изображениями Святой Царской Семьи и Российских Самодержцев, и определяет политику их дальнейшего использования;

— утверждает положение о порядке награждения наградами (регламент), списки представляемых к наградам, и при необходимости вносит в них изменения;

— утверждает форму заявки на награждение, критерии и процедуры оценки деятельности представляемых к наградам;

— выполняет организационно-технические работы по проведению процедуры отбора кандидатов, утверждения кавалеров и награждения;

— доводит до сведения общественности условия, сроки и порядок выдвижения кандидатур для награждения;

— выполняет работы по приёму и учёту поступающих в Имперский Наградной Совет документов на награждение и проверке их соответствия установленным требованиям;

— подготавливает необходимый для награждения пакет документов и представляет их на рассмотрение;

— утверждает кандидатуры номинантов и кавалеров;

— объявляет кавалеров и вручает награды;

— утверждает партнерские организации церемонии награждения и изготовления дополнительных тиражей наград;

— осуществляет информационное сопровождение проведения торжественной церемонии награждения.