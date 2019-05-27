В Москве создано Имперское общество ревнителей Императора Павла I

26 мая 2019 года в Москве состоялось совместное заседание Правления Всероссийского Монархического Центра, Православной миссии по возрождению духовных ценностей Русского народа и Научного Совета Московского Мемориального музея Российской Императорской Фамилии на котором было принято Постановление, во исполнение решений Павловской Ассамблеи Христианских народов Европы (проходившей 1 октября 2004 г. в г. Павловске с участием Его Высочества Герцога Ольденбургского и Светлейшего Князя Георгия Юрьевского – потомков Российских Императоров), а также в память в Бозе почившего соратника, кавалера Ордена Императора Павла Первого, Павла Николаевича Баринова – учредить в городе Москве «Имперское общество ревнителей памяти Императора Павла I».

Учредителями на должность Председателя Общества был избран — Н.Н. Лукьянов-Разумовский, Заместителем председателя – И.Е. Смыков и Статс-секретарем – П.С. Исаков-Кундиус.

Общество по праву является преемником дореволюционных традиций, ведя свою деятельность под благословенным словом потомков Российского Императорского Дома и Европейских владетельных Домов и открыто к любым партнерским предложениям.