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В Москве создано Имперское общество ревнителей Императора Павла I

Император Павел I Петрович
Император Павел I Петрович
Май 27
11:38 2019
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26 мая 2019 года в Москве состоялось совместное заседание Правления Всероссийского Монархического Центра, Православной миссии по возрождению духовных ценностей Русского народа и Научного Совета Московского Мемориального музея Российской Императорской Фамилии на котором было принято Постановление, во исполнение решений Павловской Ассамблеи Христианских народов Европы  (проходившей 1 октября 2004 г. в г. Павловске с участием Его Высочества Герцога Ольденбургского и Светлейшего Князя Георгия Юрьевского – потомков Российских Императоров), а также в память в Бозе почившего соратника, кавалера Ордена Императора Павла Первого, Павла Николаевича Баринова – учредить в городе Москве «Имперское общество ревнителей памяти Императора Павла I».

Учредителями на должность Председателя Общества был избран — Н.Н. Лукьянов-Разумовский, Заместителем председателя – И.Е. Смыков и Статс-секретарем – П.С. Исаков-Кундиус.

Общество по праву является преемником дореволюционных традиций, ведя свою деятельность под благословенным словом потомков Российского Императорского Дома и Европейских владетельных Домов и открыто к любым партнерским предложениям.

Тэги
МонархияПавел I
Страны
Россия

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