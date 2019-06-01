В Москве прошла презентация сборника «Молитвы» поэта Ильи Резника
15 мая 2019 года в Московской государственной галерее народного художника СССР Александра Шилова прошла презентация сборника «Молитвы» поэта Ильи Резника.
Книга издана в 2019 году Институтом изучения реформ и предпринимательства по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По благословению Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил Илье Резнику памятную медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича», учреждённую по благословению Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, Войсковой Православной Миссией и Обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» и освященную в Храме на Крови Екатеринбурга митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.
Высокой царской награды Илья Рахмиэлевич Резник удостоен за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству.
Илья Резник – талантливейший поэт, автор сотен песен, ставших эстрадными хитами и звучавших в десятках фильмов. Первый международный успех принесла Илье Резнику песня «Яблони в цвету». Потом новые награды: за песню «Элегия» на музыку О. Фельцмана в исполнении А. Градского, за песню «Мольба» А. Журбина в исполнении И. Понаровской. Так, шаг за шагом, год за годом, поэт поднимался к вершинам мастерства и популярности. Достаточно назвать основные песни, ставшие хитами: «Маэстро» и «Ещё не вечер», «Старинные часы» и «Звёздное лето», «Журавлик» и «Чарли», «Эдит Пиаф» и «Вероока», «Без меня тебе, любимый мой», «Карлсон», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Служить России»…
Нет в России такого человека, который бы не был знаком с творчеством Ильи Рахмиэлевича. Этот легендарный поэт-песенник подарил миру немало настоящих хитов, которые любимы по сей день.
6 августа 2017 года принял православное крещение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Ореанде в Ялте, а ровно через год, в том же храме обвенчался со своей супругой Ириной.
Сюжет телеканала Спас : https://youtu.be/21-zNENWkJ8
Молитва Царю Николаю II
(о помощи в гонениях, заточении)
О страстотерпец Николай,
Царь русский, мученик!
Услышь моленья и мольбы
Безбожных грешников,
Тех, кто виновен
В окаянной Твоей участи,
Кто воссылает к небу
Просьбы безуспешные.
Услышь стенания народа
К Богу нашему,
Народа светлого когда-то,
Боголюбного,
Царя предавшего
И в пропасть скверны падшего,
Веленью Бога справедливого
Подсудного.
Мы согрешили.
Нет за это нам прощения.
Мы веру предали
Врагу на поругание.
Мы совершили зло
И клятвопреступление,
Не возбранившее
Твое, Царь, убиение!
Мы преступили клятву
Верную, соборную,
Твою семью и слуг твоих
В беде оставили.
Над нами смертный грех висит,
Как туча черная.
Зло, и безумие, и дьявол
Нами правили.
Господь Давиду завещал
В своем послании:
«Кто на помазанника
Руку иль оружие
Поднимет вдруг
По сатанинскому желанию,
То на того небесной кары
Меч обрушится!»
Доныне стонут и скорбят
Святыни русские,
Доныне вопиет
Младенцев кровь невинная.
Мы от Тебя
Отводим долу взору грустные,
Мы пред тобой
Склоняем головы повинные.
Мы, сокрушенные судьбой,
Смиренно каемся,
Как киевляне пред убитым
Князем Игорем.
Прощенье ныне получить
Твое стараемся,
И во грехе мы,
Как на медленном огне, горим.
Ты Богу вознеси
Молитвенное слово,
Чтоб не лишал
Народ он русский, православный,
Царя,
Помазанника Божьего, святого,
Отца — Хранителя
Традиции Державной!
Ты пролил кровь за нас, о Царь,
И за своих врагов,
И в невечернем свете
Явишься пред Господом.
Моли Его, чтоб уберег он нас
От всех грехов,
Нам дал спасенья
И совета судьбоносного.
Не отвратись от нас,
Щитом стань и заступником.
Нам силы крепкие даруй
На покаяние.
Заблудшим веры дай,
И путь счастливый — путникам,
И не оставь нас
Супостатам на попрание!
Да не погубит нас Господь
И благодать пошлет,
За все простит,
Очистит души нам от нечисти,
Наполнит верой и любовью
Русский наш народ,
Избавит от беды и горестей
Отечество!
Пусть имя Господа
Восславят мысли и сердца,
И во Вселенной
Все пути — дороги млечные,
Его Божественной судьбе
Нет края и конца!
Так будет ныне, присно
И во веки вечные!
Аминь.
Из книги «Молитвы», автор Илья Резник.
Издано по благословению Святейшего Патриарха Кирилла Институтом изучения реформ и предпринимательства. Москва, 2019