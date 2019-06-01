В Москве прошла презентация сборника «Молитвы» поэта Ильи Резника

15 мая 2019 года в Московской государственной галерее народного художника СССР Александра Шилова прошла презентация сборника «Молитвы» поэта Ильи Резника.

Книга издана в 2019 году Институтом изучения реформ и предпринимательства по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По благословению Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил Илье Резнику памятную медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича», учреждённую по благословению Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, Войсковой Православной Миссией и Обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» и освященную в Храме на Крови Екатеринбурга митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

Высокой царской награды Илья Рахмиэлевич Резник удостоен за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству.

Илья Резник – талантливейший поэт, автор сотен песен, ставших эстрадными хитами и звучавших в десятках фильмов. Первый международный успех принесла Илье Резнику песня «Яблони в цвету». Потом новые награды: за песню «Элегия» на музыку О. Фельцмана в исполнении А. Градского, за песню «Мольба» А. Журбина в исполнении И. Понаровской. Так, шаг за шагом, год за годом, поэт поднимался к вершинам мастерства и популярности. Достаточно назвать основные песни, ставшие хитами: «Маэстро» и «Ещё не вечер», «Старинные часы» и «Звёздное лето», «Журавлик» и «Чарли», «Эдит Пиаф» и «Вероока», «Без меня тебе, любимый мой», «Карлсон», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Служить России»…

Нет в России такого человека, который бы не был знаком с творчеством Ильи Рахмиэлевича. Этот легендарный поэт-песенник подарил миру немало настоящих хитов, которые любимы по сей день.

6 августа 2017 года принял православное крещение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Ореанде в Ялте, а ровно через год, в том же храме обвенчался со своей супругой Ириной.

Сюжет телеканала Спас : https://youtu.be/21-zNENWkJ8

Молитва Царю Николаю II