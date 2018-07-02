В Москве прошла презентация книги графа А. Н. Каменского

За свои многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству граф Алексей Николаевич Каменский был награждён памятной медалью «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича», тираж данной высокой награды был освящён в Храме на Крови Екатеринбурга Его Высокопреосвященством митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

Останки Михаила II не найдены до сих пор, поэтому новое издание книги ставит вопрос о версии его побега, проливает свет на его исчезновение в бурном 1918 году и возможно дальнейшей жизни. Книга полна новых сенсационных сведений, версий и фотографий.

Тема исследования – история наследования Престола в России в 1917-1918 гг. и история Великого князя Михаила Александровича. Сегодня в юбилейный год столетия трагедии революции, расстрела Царской семьи, это особенно актуально. История Михаила II как последнего Императора, была впервые предложена автором и с тех пор стала предметом многих дискуссий и публикаций.

Международный Союз дворян и Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина организовали 18 июня 2018 года в московской библиотеке — читальне имени А. С. Пушкина (2-ой этаж) представление и обсуждение нового издания книги графа А.Н. Каменского «Михаил Второй — последний Император» (М., 2018).

Также графу Алексею Николаевичу Каменскому и Николаю Николаевичу Лукьянову-Разумовскому по благословению духовника Конвоя Святого Царя Страстотерпца архимандрита Гавриила (Коневиченко) были вручены медали «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи», учреждённые Санкт-Петербургской общественной организацией «Возрождение духовного и культурного наследия Казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца».

Царские награды вручил начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков, много лет сопровождающий Чудотворную мироточивую Икону Царя Николая Второго в поездках по России и Зарубежью.

Граф Алексей Николаевич Каменский и Николай Николаевич Лукьянов — Разумовский занимали последовательную позицию в отношении выхода на экраны кощунственного фильма «Матильда»:

«Аристократические семьи, сознательно оставшиеся в России, много притерпели, приняв примером путь Императора- Мученика. Мы, молодое поколение, много лет от чужих ошибок подвергались омерзению, глядя на советские фильмы о монархах и нашей истории. Теперь тонаконец, можно от этого всего отдохнуть? Есть ли гарантия наших конституционных и религиозных прав? Пора бы начать снимать нормальные, правдивые фильмы о главах государства, о собственной истории? Если у режиссеров не хватает образования, пусть приглашают консультантов, специалистов в области дворянства, монархии и династических канонов! Не надо браться за то, в чем вы совсем не разбираетесь, ещё живы потомки и память и наследие предков! Во всем мире более 50 государств с монархическим установлением власти, некоторые из них состоят в кровном родстве с Домом Романовых и подобные фильмы только ухудшают и без того сложные международные отношения Российской Федерации.

Если ранее дворян арестовывали за одно имя царя, может хоть теперь за Его имя кто то заступится и виновные пострадают…»

Граф А.Н. Каменский,

Президент Аристократического Клуба

Кавалер Креста за заслуги (ГФС)

Кавалер Oрдена Св.Царя — Мученика Николая Второго

Кавалер медали Святителя Кукши (РПЦ МП),

Кавалер династического Ордена Дома Пресвятой Богородицы (РКЦ),

Академик — Сенатор Академии Константина (Рим)

«Вызывает удивление, с какой бесцеремонной легкостью и пошлой бульварщиной некоторые деятели отечественного кинематографа, такие как А. Учитель, пытаются навязать свое обывательское дурновкусие.

​Для этих людей не существует практически никаких рамок приличия относительно исторического наследия нашей многовековой страны. Однако может быть господину Учителю, большому любителю альковных тайн сильных мира сего, снять фильм о любовных похождениях «вождя всех народов» И.В. Сталина, в частности о его порочной связи с Розой Коганович или мелодраму о «всесоюзном старосте» М.И. Калинине и его похождениях в будуарах балерин Большого театра. Хотя, судя по всему нынешнее руководство минкульта РФ памятуя свое недавнее коммунистическое прошлое, вряд ли ему это позволит.

​Но если уж так неймется режиссеру А. Учителю поглумится над историческими персонажами, то он смело мог бы создать ремейк «Список Шиндлера» на музыку Жака Офенбаха. Любопытна была бы реакция соплеменников А. Учителя на подобное творчество.

​Искренне надеемся на то, что здравый смысл и профессионализм не позволят и в дальнейшем деятелям российской киноиндустрии выпускать на экран низкопробные кинопасквили, вроде пресловутой «Матильды».

Н. Н. Лукьянов — Разумовский

Председатель правления

Всероссийского монархического центра,

Директор

Московского Мемориального Музея

Российской Императорской Фамилии