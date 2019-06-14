В Москве прошла конференция «Ойкумена Императора Павла»

10 июня 2019 года в московском особняке купца и промышленника Носова (тонкосуконного монополиста Российской Империи, в мундирах его сукна ходила почти вся служилая Россия — от сенатора до унтер-офицера) прошла конференция «Ойкумена Императора Павла».

Очень много интересного и неожиданного было сказано участниками исторического форума о эпохе и личности этого нашего замечательного Государя, убитого за Россию и оклеветанного убийцами.

Перед началом конференции гостям была проведена экскурсия по комнатам и помещениям этого замечательного купеческого особняка.

Участники конференции молитвенно помянули Благочестивейшего Государя Императора Павла Первого Петровича.

С докладами выступили:

Игорь Евгеньевич Смыков, президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа», советник Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей

Николай Николаевич Лукьянов, директор Московского Музея Российской Императорской Фамилии

Тема: «Правление Императора Павла Первого».

граф Алексей Николаевич Каменский, председатель Московского Аристократического клуба

Тема: «Отношение к личности Императора Павла при жизни, после смерти и при Императоре Николае Втором»

Писатель — историк Борис Глебович Галенин

Тема: «Подношение Императору Павлу».

Протоиерей Василий Извеков

Тема: «Император Павел и род Извековых».

Вольфганг Викторович Акунов, писатель — исследователь рыцарских орденов

Тема: «Император Павел — консервативный революционер на троне».

Протоиерей Вадим Елисеев

«Проповедь на день памяти убиенного императора Павла в Никольском храме деревни Алексеевское».

Васильев Виктор Александрович, секретарь Комиссии по канонизации Святых Гатчинской епархии.

Тема: «Первый монастырь Ордена Святого Иоанна Иерусалимского в России».

В тёплой и уютной обстановке этого купеческого особняка прошло вручение Царских наград.

Орденом Императора Павла Первого были награждены «за многолетние усердные труды во славу Святой Церкви, вклад в возрождение Российской имперской государственности, а также в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей» — граф Алексей Николаевич Каменский, Вольфганг Викторович Акунов, Борис Глебович Галенин, Виктор Александрович Васильев.

Памятная медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» — «за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству» была вручена кандидату исторических наук Евгению Владимировичу Пчелову.

Памятной медалью «Столетие Русской Голгофы» были отмечены «многолетние миссионерские и просветительские труды, служение Богу, Царю и Отечеству» Заведующую филиалом МИКЦ «Особняк В.Д. Носова» Любовь Александровны Марихбейн.

Высокие православные награды по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона вручил советник Первоиерарха РПЦЗ, глава Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков.

Главная цель Ордена Императора Павла Первого – способствовать церковному прославлению Государя Императора Павла Петровича, развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Павле Первом и Царской России, сохранение духовного, геополитического, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Императора Павла Первого: «Моя честь — благодарность потомков».

Орденские знаки были освящены в Павловском соборе Гатчины настоятелем Собора протоиереем о. Владимиром Феером, Крестным ходом обнесены вокруг Гатчинского дворца, возложены на гробницу Императора Павла в Усыпальнице Петропавловского собора Петропавловской крепости, возложены на место убиения Государя Императора Павла Петровича в Михайловском замке.

Композитор и исполнитель Геннадий Пономарев украсил вечер своими Царскими песнями.

По окончании исторического форума все участники продолжили общение за дружеским чаепитием.

Конференция, посвящённая 222-летию венчанию Императора Павла Первого на царство была организована Обществом ревнителей истории и культуры, Православной миссией по возрождению духовных ценностей Русского народа и Имперским обществом ревнителей памяти Императора Павла Петровича. Отдельная благодарность участниками конференции была выражена генеральному директору Музейно-выставочного центра «История отечественного предпринимательства» Людмиле Ефремовне Щербаковой.

Участники конференции помянули о упокоении почившего недавно соратника, Павла Николаевича Баринова, главу Национального общества ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого.

Радостно, что в наше смутное, в духовном смысле, время находятся люди, стремящиеся восстановить историческую справедливость и вернуть России память о делах и заслугах её великих государей.

Начатая до февральского переворота 1917 года работа по сбору и подготовке материалов к канонизации Императора Павла Петровича будет продолжена.

Прозвучавшие на конференции доклады будут опубликованы в электронных интернет-ресурсах.