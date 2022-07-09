Закон и беззаконие

В Москве на станции метро “Баррикадная” разъярённый юноша устроил дебош

Автор:



В Москве на станции метро “Баррикадная” разъярённый юноша устроил дебош во время ссоры с девушкой. В тот момент, когда ссора достигла точки кипения, парень в порыве начинает бить рюкзаком об стену и в какой-то момент наносит удар и по уходящему поезду. Теперь за итальянские страсти придется расплачиваться статьей “Вандализм”. Тот случай, когда за свои чувства придется платить. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как парень начинает бить рюкзаком об стену и в какой-то момент наносит удар по уходящему поезду. Выяснилось, что он был пьян и очень зол. К слову, девушка после всего этого почему-то начала обнимать своего пылкого ухажера.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяИзраильский солдат погиб забежав в пустынный смерч
Следующая статьяОдобрен закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год

Ещё похожие новости

video

Проректор Таможенной академии арестован за сбыт наркотиков

Закон и беззаконие
https://youtu.be/jYmYl-2-M-A Проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов администрировал пять наркошопов со своего рабочего компьютера и продавал наркотики коллегам. Среди покупателей были и сотрудники российской таможенной...
Узнать больше

Таможенники выявили незадекларированную табачную продукцию из Турции

Закон и беззаконие
Ростовские таможенники выявили незадекларированную табачную продукцию на теплоходе из Турции Должностные лица таможенного поста Морской порт Азов совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по...
Узнать больше

Против инспектора Крымского таможенного поста возбуждено уголовное дело

Закон и беззаконие
Инспектор Крымского таможенного поста Краснодарской таможни получил взятку от представителя участника ВЭД Службой по противодействию коррупции Южного таможенного управления во взаимодействии с УФСБ России по...
Узнать больше
video

В Херсоне ФСБ задержала организаторов покушения на начальника УСИН Евгения Соболева

Закон и беззаконие
https://youtu.be/Nj5m_I_qCLk ФСБ задержала в Херсоне организаторов покушения на начальника местного Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева. Каждый террорист, а другого определения тем, кто устраивает теракты...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.