В Москве на станции метро “Баррикадная” разъярённый юноша устроил дебош во время ссоры с девушкой. В тот момент, когда ссора достигла точки кипения, парень в порыве начинает бить рюкзаком об стену и в какой-то момент наносит удар и по уходящему поезду. Теперь за итальянские страсти придется расплачиваться статьей “Вандализм”. Тот случай, когда за свои чувства придется платить. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как парень начинает бить рюкзаком об стену и в какой-то момент наносит удар по уходящему поезду. Выяснилось, что он был пьян и очень зол. К слову, девушка после всего этого почему-то начала обнимать своего пылкого ухажера.
СтраныРоссия
Предыдущая статьяИзраильский солдат погиб забежав в пустынный смерч
Следующая статьяОдобрен закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год
Ещё похожие новости
Проректор Таможенной академии арестован за сбыт наркотиков
https://youtu.be/jYmYl-2-M-A Проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов администрировал пять наркошопов со своего рабочего компьютера и продавал наркотики коллегам. Среди покупателей были и сотрудники российской таможенной...
Таможенники выявили незадекларированную табачную продукцию из Турции
Ростовские таможенники выявили незадекларированную табачную продукцию на теплоходе из Турции Должностные лица таможенного поста Морской порт Азов совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по...
Против инспектора Крымского таможенного поста возбуждено уголовное дело
Инспектор Крымского таможенного поста Краснодарской таможни получил взятку от представителя участника ВЭД Службой по противодействию коррупции Южного таможенного управления во взаимодействии с УФСБ России по...
В Херсоне ФСБ задержала организаторов покушения на начальника УСИН Евгения Соболева
https://youtu.be/Nj5m_I_qCLk ФСБ задержала в Херсоне организаторов покушения на начальника местного Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева. Каждый террорист, а другого определения тем, кто устраивает теракты...