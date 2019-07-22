В Москве и в Санкт-Петербурге проходили акции против пропаганды содомского греха и против гомолобби

В Москве и в Санкт-Петербурге проходят акции против пропаганды содомского греха и против гомолобби. Гоголь-центр устраивает «спектакли» на которых пропагандируют гомосексуализм. В России запрещена пропаганда гомосексуализма и других подобных половых извращение. Тем временем в Санкт-Петербурге проходит мерзость-фестиваль «Бок о бок». Данная извращенческая мерзость проходит в Санкт-Петербурге уже с 2008 года и вопреки закону, проходит каждый год и пропагандирует извращения.

18 июля в Москве пикетировали школу мерзости GOGOL SCHOOL

Национал-консерваторы, совместно с протоиереем Всеволодом Чаплиным вышли на акцию протеста к зданию, в котором расположилась театральная лаборатория GOGOL SCHOOL. Это дочерняя школа театра «Гоголь-центра», которая и устроила на форуме «Таврида» гомо-провокацию этим летом.

«ГОЛ В СВОИ ВОРОТА ЗАБИВАЕТ ГОСУДАРСТВО, СОТРУДНИЧАЯ СО ШКОЛОЙ МЕРЗОСТИ!» — именно это было написано на плакате у пикетчиков.

«Выявлять и выставлять на показ тех, кто занимается лоббизмом содомии в России — это наша обязанность. Наши элиты пытаются развернуть против народа и подчинить внешним центрам влияния.Когда народ видит, что все его ценности вот так опаскуживаются на сцене театра, да и ещй и откровенно нагло, когда плюют в душу народа, непременно прилетит ответка», — сказал Всеволод Чаплин.

«У нас есть статья, запрещающая пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, так почему же никто не понёс ответственности за содеянное на молодёжном форуме «Таврида»? Надо выходить на улицы с пикетами, с митингами и протестовать против этого беспредела. Это наша возможность объединить наши силы в борьбе с этим чудовищным злом, уничтожающим нашу молодёжь!», — призвал Михаил Очкин.

«Мы не сомневаемся в том, что идёт мощная атака гомолобби из самых верхов. Почему президент сегодня занял позицию невмешивания в эту ситуацию, по крайней мере публично, нам не понятно. Ведь более 90% людей в России имеют весьма консервативные взгляды. Так почему же малая кучка морально-нравственных уродов, пропагандистов гомосексуальности, позволяет себе так разгуляться? Почему никто не наказан, не оштрафоан и даже не лишён финансирования? Почему эта школа мерзости и разврата GOGOL SCHOOL, до сих пор получает деньги из госбюджета?», — сказала Валентина Боброва.

Акция «»Территория» Содома — Мёртвое море», прошла в Москве 13 июля также при участии Всеволода Чаплина

«Гей-пропаганда убивает наш народ!» — Всеволод Чаплин.

Акции в Москве против ЛГБТ-пропаганды на форуме «Таврида». На этот раз акция «»Территория» Содома — Мёртвое море», прошла у здания «Театра наций Евгения Миронова», где расположилась фестиваль-школа «Территория», поставщик тех самых подростков, которые ярко продемонстрировали наглую пропаганду гомосексуализма на форуме «Таврида».

Участники акции требуют привлечь к ответственности тех, кто причастен к инциденту на молодёжном форуме «Таврида», организованном Росмолодёжью.

«За наши с вами деньги происходит чудовищное насилие над нашим народом, которому навязывают гей-пропаганду, уничтожающую будущее России», — сказал Всеволод Чаплин.

«Михаил Очкин (руководитель «Национал-консервативного движения») отметил, что власти Москвы постоянно отказывают национал-консерваторам в проведении шествий, митингов и даже пикетов, посвящённых традиционным ценностям, в то время как пропагандисты нетрадиционной ориентации имеют все возможности проводить в Москве свои фестивали и шествия.

«Совершенно ясно, что ЛГБТ пропаганда за этот год продвинулась в России очень широко и захватила умы молодёжи, которая в свою очередь, считает представителей ЛГБТ пропаганды ущемлёнными и незащищёнными. Эту ложь пора разрушить, так как всё ровно наоборот. Ведь именно нам, консерваторам сегодня буквально перекрыли кислород и не дают проводить никаких мероприятий, защищающих семью, традиции и православные ценности. В Москве за этот год были закрыты сразу три Русских центра, самых популярных среди национал-патриотов, это Фонд славянской письменности и культуры, Дискуссионный клуб «Консерватор» и «Центр Русской цивилизации» Платонова», — сказала Валентина Боброва (соруководитель «Национал-консервативного движения»).

Акция возле здания «Росмолодёжи» прошла 1 июля в Москве

«СОРОСМОЛОДЕЖЬ» — в Greenwich Village. Но не за наши деньги!», с таким лозунгом, консерваторы вышли на акцию протеста в понедельник.

Национал-консерваторы, совместно с представителем Русской православной церкви протоиереем Всеволом Чаплиным, провели серию одиночных пикетов в Москве.

Причиной акции послужил инцидент с пропагандой однополой любви на форуме в Крыму «Таврида».

Всеволод Чаплин, выступая на акции отметил, что главное, чем должны заниматься такие организаци, как «Росмолодёжь», это пропаганда семейных ценностей, а не демонстрировать тот позор, который мы наблюдаем сейчас.

«Понятно, что организаторы сейчас оправдываются и говорят, что гомосексуальная постановка была показана уже после официального закрытия форума, но сам факт того, что подобные режиссеры проникают на такие мероприятия, уже говорит о мощном гомолобби на самом высоком уровне», — сказал Всеволод Чаплин.

«Посмотрите вокруг, на нашу акцию, которая была очень массово распространена в сети, не приехало ни одно СМИ, они боятся показать, что в России существует настоящая, политическая консервативная сила, консервативная общественность.

Я не вижу здесь даже православных СМИ, они тоже боятся встать поперёк настолько мощному гомолобби, уши которого торчат прямо из Кремля.

Форум «Таврида» — это звено одной и той же цепи с теми, кто продвинул ЛГБТ кинофестивал «Бок о бок», который был включен в список государственных!

А по поводу жалких оправданий организаторов «Тавриды», хочется сказать: «А кто ответит за уже совершённый акт растления молодёжи, да ещё на таком высоком, государственном уровне?», — отметила Валентина Боброва (руководитель «Национально-консервативного движения»).

«Росмолодёжь занимается растлением молодёжи. И всё это за госбюджет, то есть за наши с вами деньги, с какой стати?

Разве такие организации не должны заниматься военно-патритоическим воспитанием молодёжи, прививать любовь к Родине, к семье, к своей нации?

Интересно, что никто в России практически не знал, что есть такое ведомство как «Росмолодёжь», а вот теперь вся страна в курсе чем оно занимается», — сказал Михаил Очкин (руководитель «Национально-консервативного движения»).

За несколько часов серии одиночных пикетов, мы так и не увидели ни одного представителя «Росмолодёжи», зато к пикетирующим подсылали то провокаторов, то периодически подъезжали машины с полицией и Росгвардией.

В России сегодня существует серьёзная опасность «либерального реванша», именно поэтому мы наблюдаем активизацию авангарда либеральной политики — ЛГБТ пропаганду на всех уровнях.

Напротив, консервативную политическую силу, всячески подавляют и не дают ей развиться, в то время, как именно она , консервативная общественность, сегодня и является спасительной и охранительной силой для России.