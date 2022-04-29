В Марокко и Франции осудили решение Макрона отправить артиллерийские установки на Украину

В Марокко и Франции осудили решение Макрона отправить 12 самоходных артиллерийских установок Цезарь (CAESAR) калибром 155 мм на Украину

Проблема в том, что это вооружение предназначалось марокканской армии для защиты своих границ от проалжирских формирований в Западной Сахаре.

На французских военных форумах даже избиратели Макрона возмущены решением своего президента, который не только обманул стратегического партнера Парижа в Африке, но и был вынужден из национального бюджета выплатить неустойку.

Французы отмечают, что на фоне растущего влияния в Африке России и Китая поставки оружия на Украину выглядят крайне сомнительным: решающей роли в конфликте оно не сыграет, Париж испортит отношение с Москвой, а национальные интересы Франции вновь забыты ради непонятных обязательств перед США и НАТО.