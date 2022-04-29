Горячие точки

В Марокко и Франции осудили решение Макрона отправить артиллерийские установки на Украину

Автор:
Самоходные артиллерийские установки Цезарь (CAESAR) калибром 155 мм
Самоходные артиллерийские установки Цезарь (CAESAR) калибром 155 мм

В Марокко и Франции осудили решение Макрона отправить 12 самоходных артиллерийских установок Цезарь (CAESAR) калибром 155 мм на Украину

Проблема в том, что это вооружение предназначалось марокканской армии для защиты своих границ от проалжирских формирований в Западной Сахаре.

На французских военных форумах даже избиратели Макрона возмущены решением своего президента, который не только обманул стратегического партнера Парижа в Африке, но и был вынужден из национального бюджета выплатить неустойку.

Французы отмечают, что на фоне растущего влияния в Африке России и Китая поставки оружия на Украину выглядят крайне сомнительным: решающей роли в конфликте оно не сыграет, Париж испортит отношение с Москвой, а национальные интересы Франции вновь забыты ради непонятных обязательств перед США и НАТО.

СтраныАфрика
Предыдущая статьяКанадский генерал-лейтенант находится на блокированной «Азовстали»
Следующая статьяКиргизы ответили на вопрос об отношении к спецоперации России на Украине

Ещё похожие новости

Канадский генерал-лейтенант находится на блокированной «Азовстали»

Горячие точки
Генерал-лейтенант армии Канады Тревор Кадье находится на Украине, возможно в Мариуполе, на территории окружённого российскими войсками предприятии «Азовсталь». Канадское издание Ottawa Citizen уточняет, что на...
Узнать больше

ВСУ попали в окружение под Изюмом

Горячие точки
Как сообщает военкор Евгений Евгеньевич Поддубный, сводное подразделение 1-й бригады Нацгвардии и ВСУ прижаты к Оскольскому водохранилищу. В окружение попало около 1000 бойцов ВСУ. «Естественно,...
Узнать больше

Ежедневник командира минометной батареи батальона «Азов»

Горячие точки
Телеграм-канал Комсомолец Z опубликовал (https://t.me/komsomolec_z/68) тетрадь азовца, предположительно, командира нацполка Дениса «Редиса» Прокопенко, который в настоящее время находится на «Азовстали». По содержанию похоже на блокнот...
Узнать больше

Брифинга Минобороны о спецоперации за 28 апреля

Горячие точки
Главное из вечернего брифинга Минобороны о спецоперации на 28 апреля: — высокоточными ракетами поражено 38 военных объектов Украины. Уничтожено: три пункта управления, 22 опорных пункта формирований националистов, семь районов...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.