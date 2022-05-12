Горячие точки

В Мариуполе тяжело ранены 600 азовцев

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Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар
Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар заявил, что в Мариуполе тяжело ранены 600 его бойцов.

«Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок… Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону… Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация», — сказал Паламар.

По его мнению, Киев «должен сделать невозможное» для спасения бойцов «Азова».

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