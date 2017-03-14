В Литве конфискован тираж книги «Кто кого предал. Как убивали СССР»

В Вильнюсе накануне был конфискован тираж книги «Кто кого предал. Как убивали СССР» известной российской журналистки из «Комсомольской правды» Галины Сапожниковой. Книга была переиздана на литовском языке вильнюсским издательством «Политика».

Как сообщил информационно-аналитическому порталу «НьюсБалт» главный редактор издательства Повилас Масюлёнис, нагрянувшие вчера литовские полицейские не посмотрели даже на то, что коллектив издательства отмечал Международный женский день 8 марта.

На вопрос о том, вывезли ли весь тираж, Масюлёнис ответил: «Нет, часть успели распространить». Полиция сослалась при этом на распоряжение прокуратуры, основанное на статье 170,2 Уголовного кодекса Литовской Республики («Отрицание советской оккупации» и прочее в этом духе).

«Ньюсбалт» уточняет, что издание «Кто кого предал. Как убивали СССР» вышло в прошлом году на русском языке и сразу стала бестселлером в Литве. Работа состоит из несколько десятков интервью со свидетелями и участниками событий в 1991 году в Прибалтике.

В книге красной нитью проходит мысль, что Литовская ССР стала первой территорией, где была обкатана технология будущих цветных революций. В конце 2016 года книга была переведена на итальянский и литовский языки. Книга на литовском языке в переводе на русский называется: «Цена предательства».

Минувшей осенью обозреватель «КП» Сапожникова провела в Калининграде презентацию своего труда, сообщив журналистам и общественникам, что «несмотря на то, что с январских событий прошло уже более 25 лет, общество Литвы до сих пор запугано».

«Многие в Литве отказались общаться со мной, потому что боятся преследования властей, — продолжила автор. — Например, стоило мне сделать звонок по скайпу одному из героев, живущих в Вильнюсе, как наутро ему позвонили из ДГБ Литвы и сказали: «Передайте Галине Михайловне, что очень ждём эту книгу».

«НьюсБалт» предлагает заинтерсовавшимся литовским читателям скачать книгу на литовском языке: http://newsbalt.ru/wp-content/uploads/2017/03/Maketas-Isdavystes-kaina.indd_.pdf