Произвол

В Латвии полностью запретили обучение на русском языке

Автор:
Латышский легион Waffen SS
Латышский легион Waffen SS

В Латвии полностью запретили обучение на русском языке. Исключение составит изучение родного языка, в том числе и русского, нацменьшинствами, но только факультативно.

Кабинет министров одобрил поправки к закону «Об образовании», согласно которому всё школьное и дошкольное образование Латвии будет осуществляться только на латышском языке.

Уже с 1 сентября 2023 года на латышский перейдут первые, четвёртые и седьмые школьные классы, а также детские сады, а с 2025-го — все остальные.

Более того, в учебных заведениях профессионального образования круг изучаемых языков будет сужен до государственных языков ЕС, то есть нельзя будет изучать русский язык как иностранный.

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