В Крыму задержаны трое преступников, ограбивших пенсионера

В Джанкойском районе Крыма оперативники задержали троих подозреваемых в нападении на пенсионера

Со слов злоумышленников, им не хватало денег на закуску, поэтому они пошли на преступление. Фигуранты арестованы. Возбуждено уголовное дело.

6 января в дом пожилого жителя одного из сел Джанкойского района ворвались трое мужчин и потребовали отдать им деньги. 77-летний пенсионер заявил им, что денег у него нет, а если им так нужны средства, то пусть устроятся на работу.

В отношении потерпевшего злоумышленники применили физическую силу, после чего занялись поисками ценностей.

Им удалось обнаружить всего 700 рублей и банковскую карту, с которой они позднее сняли еще 500 рублей. Также из дома пожилого человека вынесли продукты питания и личные вещи, — сообщили нам в МВД по Республике Крым.

После получения сообщения о нападении на пенсионера, сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Джанкойский» немедленно был предпринят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых по очереди были задержаны все трое подозреваемых. Ими оказались 33, 24 и 20-летние безработные джанкойцы, двое из них ранее судимы за аналогичное преступление и за хранение наркотиков.

Со слов задержанных, им не хватило закуски, и они решили зайти к одинокому пенсионеру, знакомому одного из нападавших. Больших денег не обнаружили и решили взять продукты питания и вещи.

В момент совершения преступления все трое находились в состоянии опьянения.

Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«а», «в», «г» ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.