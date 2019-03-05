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Закон и беззаконие

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В Крыму задержана группа лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений

наручники
Март 05
23:00 2019
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В результате слаженной работы сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым, оперативников УМВД России по г.Симферополю и ОМВД России по Симферопольскому району при содействии УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю, а также ГСУ СК России по Республике Крым при силовой поддержке бойцов СОБР установлено местонахождение и задержана группа лиц, подозреваемых в совершении ряда разбойных нападений из домовладений граждан, квартирных краж и иных тяжких преступлений.

В частности, установлена причастность задержанных к совершению разбойного нападения в феврале текущего. В ночное время злоумышленники проникли на территорию охраняемой торговой базы, где совершили нападение на сотрудников частного охранного предприятия, после чего похитили два сейфа, в которых находилась крупная сумма денег.

В рамках возбужденных уголовных дел по месту жительства задержанных оперативниками проведен ряд обысковых мероприятий, в ходе которых обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, магазины и патроны. Изъятое передано специалистам для проведения экспертизы.

В настоящее время правоохранители продолжают проводить комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности задержанных к совершению других преступлений на территории Республики Крым.

Тэги
КрымМВД
Страны
Россия

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