В Крыму за прошлый год выполнен значительный объем работ по охране правопорядка и борьбе с преступностью

В МВД по Республике Крым состоялось заседание коллегии по итогам 2018 года

В МВД по Республике Крым состоялось расширенное заседание коллегии, в ходе которого рассмотрены результаты оперативно-служебной деятельности подразделений и территориальных органов МВД России на полуострове в 2018 году.

В заседании коллегии принял участие Министр внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, зам.полномочного представителя Президента РФ в Южном Федеральном округе Кирилл Степанов, первый зам.председателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс, зам.председателя комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская, представители правоохранительных и контролирующих органов, сотрудники и ветераны органов внутренних дел, а также члены Общественного совета, действующего при Министерстве.

В ходе заседания отмечено, что за прошлый год в регионе выполнен значительный объем работы по охране правопорядка, обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, что в целом позволило сохранить контроль над обстановкой в республике, — сообщили нам в МВД по Республике Крым.

Выступая перед собравшимися, Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров подчеркнул, что в 2018 году зафиксировано снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, посягательств на имущество граждан и организаций: благодаря усилиям полицейских меньше стало краж, грабежей, вымогательств, угонов транспортных средств.

Министерством организованы и проведены различные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, безопасности дорожного движения. Существенно продвинулись стражи порядка в вопросах противодействия наркоугрозе и в сфере профилактики наркомании. Много внимания уделяется борьбе с экономической преступностью, а также с коррупционными проявлениями.

Помимо этого, в МВД по Республике Крым активно реализуются меры по предоставлению гражданам государственных услуг, которых за год оказано более 800 тысяч.

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность увеличение количества зарегистрированных мошенничеств, в том числе совершаемых в дистанционных формах. В настоящий момент сотрудниками полиции нарабатывается практика, позволяющая системно раскрывать подобные преступления. Кроме того, проводятся профилактические мероприятия по информированию населения о том, как не стать жертвой мошенников.

Олег Торубаров призвал собравшихся сохранить позитивную динамику оперативно-служебной деятельности, грамотно расставив приоритеты в дальнейшей работе. «Уверен, что наша общая системная работа позволит добиться результатов в противодействии преступности, сохранения безопасности граждан», — резюмировал он.

Успехи в обеспечении общественного порядка и поддержании стабильности в республике отметил Глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции удалось провести в 2018 году значимые политические, общественные и спортивные мероприятия. По его словам, это говорит о том, что правоохранительная система стала работать эффективнее по ряду показателей. Глава Республики поблагодарил блюстителей правопорядка за проделанную работу, а также пожелал успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Повышение продуктивности деятельности полицейских оценил также зампредседателя парламента Крыма Ефим Фикс. «Обращения граждан, которые приходят в Госсовет Республики, говорят о том, что уровень доверия населения к стражам порядка растет», — подчеркнул он.

В свою очередь депутат Госдумы России Наталья Поклонская отметила высокий уровень ожиданий, которые выдвигает современное общество к сотрудникам в форме. «Вы – справедливость, правда, Закон, — обратилась она к сотрудникам МВД по Республике Крым. – Я уверена, что задачи, связанные с обеспечением безопасности граждан, будут выполнены в полном объеме».

По итогам заседания коллегии руководством МВД по Республике Крым принят ряд управленческих решений, направленных на повышение эффективности обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью на территории региона, в том числе на уровне межведомственного взаимодействия.

В завершении мероприятия сотрудникам органов внутренних дел, достигшим высоких результатов оперативно-служебной деятельности, вручены награды и благодарственные письма.