В Крыму раскрыто разбойное нападение на пенсионерку

Сотрудниками полиции в Ленинском районе по «горячим следам» раскрыто разбойное нападение на пенсионерку

Злоумышленник ворвался в дом пожилой женщины и с применением физической силы открыто похитил денежные средства. Подозреваемому, 18-летнему местному жителю, может грозить максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы.

21 января т.г. в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от 79-летней женщины о том, что к ней в дом около 5 часов утра ворвался неизвестный и с применением физической силы открыто похитил деньги в сумме 6500 рублей, после чего скрылся. Полицейские и «скорая помощь» незамедлительно отреагировали на вызов.

Сотрудники полиции сразу после получения сообщения о преступлении приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате в короткие сроки им удалось выйти на след злоумышленника, которым оказался 18-летний ранее не судимый односельчанин потерпевшей. Молодой человек был задержан в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по подозрению в совершении преступления), сообщила нам Пресс-служба МВД по Республике Крым.

В нападении на пожилую женщину он сознался. Похищенные денежные средства злоумышленник даже не успел потратить. Деньги полицейские вернули законной владелице.

Также сотрудниками полиции изъято предполагаемое орудие преступления – молоток.

В отношении молодого человека следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой с применением оружия, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

Санкцией статьи предусмотрено наказание — от семи до двенадцати лет лишения свободы.