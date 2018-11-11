В Крыму пресечена деятельность подозреваемых в серии преступлений

Сотрудниками МВД по Республике Крым пресечена деятельность подозреваемых в серии преступлений

На протяжении более 3 лет злоумышленники вымогали денежные средства у жителей Бахчисарайского района, сопровождая свои преступные действия насильственными действиями, а также повреждением и уничтожение имущества граждан.

Сотрудниками следственного управления и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым успешно проведены совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности группы лиц, которые подозреваются в совершении ряда преступлений на территории республики.

По имеющимся данным, с 2014 года, на протяжении более 3 лет, злоумышленники вымогали денежные средства у жителей Бахчисарайского района, сопровождая свои преступные действия насильственными действиями, а также повреждением и уничтожение имущества граждан.

Так, в конце декабря 2017 года был подожжен автомобиль местного жителя. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму порядка 150 тыс.рублей.

Раскрыть по «горячим следам» указанное преступление не удалось. Однако оперативные мероприятия не прекращались. В результате реализации совместного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями были получены объективные и достаточные доказательства причастности к преступлению указанной группы лиц. Потерпевшего мужчину они посчитали конкурентом по бизнесу.

Следственным управлением МВД по Республике Крым в отношении данных граждан были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.163 (вымогательство), ч.2 ст.167 (умышленное повреждение имущества), ч.1 и ч.4 ст.222 (незаконное хранение и сбыт оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщила нам пресс-служба МВД по Республике Крым.

Всего к уголовной ответственности привлечены 5 лиц, подозреваемых в совершении преступлений разной степени тяжести. В отношении четырех участников группы судом избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

В настоящее время предварительное следствие продолжается, участники преступной группы отрабатываются на причастность к совершению иных преступлений на территории полуострова.

Приказом Министра внутренних дел по Республике Крым сотрудники следственной части следственного управления и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым представлены к поощрению.