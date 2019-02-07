В Крыму пресечена деятельность наркосбытчиков

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нижнегорскому району получили оперативную информацию о том, что на территории обслуживания неизвестными лицами осуществляется, сбыт наркотиков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана группа лиц, подозреваемых в осуществлении закладок в тайники с наркотиком синтетического происхождения, так называемого «Солью».

Злоумышленниками оказались четверо жителей г.Севастополя возрастом от 29 до 37 лет. Данные граждане ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Как признались данные граждане в ходе допросов в качестве подозреваемых и обвиняемых, на одном из веб-сайтов они увидели объявление о «работе». В ходе общения со своим «работодателем» мужчинам было предложено получить товар, расфасовать его по маленьким сверткам и осуществить «закладки» на территории Нижнегорского района Республики Крым, направив геолакационные данные и фотографии мест нахождения тайниковых закладок с наркотическим средством «Соль». Злоумышленники согласились.

Незаконные действия граждан, направленные на незаконный сбыт наркотиков, пресекли сотрудники полиции.

Задержанные указали на места, где заложили «тайники» с «синтетикой». Всего в лесозащитных насаждениях, а также вблизи железнодорожных путей полицейскими было изъято более 20 полимерных свертков с неизвестным порошкообразным веществом кристаллического происхождения. Также аналогичное вещество было изъято из автомобиля задержанных.

Всего, согласно заключениям экспертов ЭКЦ МВД по Республики Крым, у злоумышленников в ходе проведенных осмотров сотрудниками правоохранительных органов изъято порядка 700 граммов наркотического средства – производного N-метилэфедрона, так называемой «Соли», что является особо крупным размером для данного вида наркотического средства.

Следственным отделом ОМВД России по Нижнегорскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5. ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, т.е. (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере).

В настоящее время данным фигурантам уголовного дела, предъявлено обвинение.

Согласно действующему законодательству, обвиняемым может грозить максимальное наказание – до 25 лет лишения свободы.

Злоумышленники арестованы и находятся под стражей в СИЗО-1 г.Симферополя.

В настоящее время, полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к организации незаконного «бизнеса» данных веществ на территории Республики Крым.