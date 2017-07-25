В Крыму полицейскими раскрыта серия краж из домовладений

Подозреваемым оказался ранее судимый 33-летний гражданин. Всего сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к шести кражам, две из которых были совершены в прошлом году.

Сотрудниками отдела полиции №2 «Ливадийский» УМВД России по г.Ялте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении серии краж из домовладений и квартир горожан.

Оперативниками установлена причастность 33-летнего ранее судимого за имущественные преступления гражданина к шести кражам, две из которых были совершены в прошлом году, — сообщили нам в МВД по Республике Крым.

Одним из потерпевших стал житель г.Нижний Новгород, у которого из съемной квартиры был похищен ноутбук.

В ходе осмотра места проживания подозреваемого полицейскими обнаружена и изъята похищенная у заявителя компьютерная техника, а также денежные средства.

Как признался задержанный, в 2016 и 2017 годах он специально приезжал в город-курорт для совершения имущественных преступлений.

По имеющимся данным, «гастролер» заходил в подъезды многоквартирных домов, после чего выбирал нужную ему дверь и продолжительно звонил в звонок. Убедившись, что в квартире никого нет, путем подбора ключа и отмычек подозреваемый проникал в чужое жилье и похищал ценные вещи – планшеты, ноутбуки, ювелирные изделия, и денежные средства.

Похищенное имущество, со слов задержанного, он впоследствии продавал.

В настоящее время следственным отделом УМВД России по г.Ялте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Ялтинским городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – содержание под стражей.