В Крыму полицейскими раскрыта серия краж из домовладений
Июль 25
03:46 2017
Подозреваемым оказался ранее судимый 33-летний гражданин. Всего сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к шести кражам, две из которых были совершены в прошлом году.
Сотрудниками отдела полиции №2 «Ливадийский» УМВД России по г.Ялте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении серии краж из домовладений и квартир горожан.
Оперативниками установлена причастность 33-летнего ранее судимого за имущественные преступления гражданина к шести кражам, две из которых были совершены в прошлом году, — сообщили нам в МВД по Республике Крым.
Одним из потерпевших стал житель г.Нижний Новгород, у которого из съемной квартиры был похищен ноутбук.
В ходе осмотра места проживания подозреваемого полицейскими обнаружена и изъята похищенная у заявителя компьютерная техника, а также денежные средства.
Как признался задержанный, в 2016 и 2017 годах он специально приезжал в город-курорт для совершения имущественных преступлений.
По имеющимся данным, «гастролер» заходил в подъезды многоквартирных домов, после чего выбирал нужную ему дверь и продолжительно звонил в звонок. Убедившись, что в квартире никого нет, путем подбора ключа и отмычек подозреваемый проникал в чужое жилье и похищал ценные вещи – планшеты, ноутбуки, ювелирные изделия, и денежные средства.
Похищенное имущество, со слов задержанного, он впоследствии продавал.
В настоящее время следственным отделом УМВД России по г.Ялте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.
Ялтинским городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – содержание под стражей.