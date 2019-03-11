В Крыму полицейскими перекрыт канал поставки наркотиков

У ранее не судимого симферопольца изъята крупная партия наркотиков, прекурсоров и психотропных веществ. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить до 20 лет лишения свободы.

В рамках международной антинаркотической операции «Канал – Центр» сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Симферополю при силовой поддержке отряда специального назначения «ГРОМ» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым задержан симферополец, подозреваемый в сбыте наркотиков на территории столицы республики.

Основная цель операции – пресечение каналов поступления новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков, прекурсоров из стран, на территории которых находятся производство наркотиков. В том числе выявление и пресечение деятельности подпольных лабораторий по незаконному производству наркотиков, а также мероприятий по подрыву экономических основ наркобизнеса, включая противодействие легализации наркодоходов.

Оперативниками в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства ранее не судимого 30-летнего местного жителя были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, таблетки, а также медицинские шприцы с жидкостями.

Согласно заключению криминалистической экспертизы, у злоумышленника было изъято более 119 граммов различных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в том числе каннабис (марихуана), гашиш (смола каннабиса), экстракт маковой соломы, ацетиллированный опий, героин, синтетический наркотик «соль», амфетамин, ангидрид уксусной кислоты, метадон, мефедрон, а также таблетки «экстази».

Кроме того, по месту проживания подозреваемого выявлены 27 полимерных пакетов с пазовым замком и двое электронных весов, предназначенных для расфасовки «наркотовара».

Следственным управлением УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п.«г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере), — сообщили нам в МВД по Республике Крым.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Полицейскими устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности.