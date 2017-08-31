В Крыму полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

В Республике Крым полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков — изъято более 2,5 кг «спайса».

В ходе обыска в домовладении мужчины полицейские обнаружили более 2 кг наркотического средства «Спайс», а также приспособления для приготовления и фасовки наркотика.

Сотрудниками отдела по контролю по незаконному обороту наркотических средств ОМВД России по г.Алуште на протяжении месяца проводились мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к осуществлению сбыта наркотических средств на территории города.

В результате выяснилось, что противозаконный «бизнес» организовал 52-летний местный житель, — сообщили нам в МВД по Республике Крым.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задокументировали факт сбыта подозреваемым местному жителю пакетика с неизвестным веществом коричневого цвета.

В ходе обыска по месту проживания злоумышленника сотрудники полиции обнаружили большой пакет с аналогичным веществом и 38 полимерных пакетиков с уже расфасованным и подготовленным к сбыту наркотиком.

Согласно результатам экспертизы, изъятое у гражданина вещество является наркотическим средством «Спайс», подлежащим контролю в Российской Федерации.

Кроме того, в домовладении мужчины были выявлены денежные средства, приспособления для приготовления и расфасовки наркотика, в том числе 1300 полимерных фасовочных пакетиков с застежкой-клапаном, электрические весы, металлические тарелки, специальные ложки и банки, а также агрегат для измельчения «ингредиентов».

«Наркокулинар» даже придумал способ придать своему «товару» приятный запах, использовав для этого лепестки роз.

Всего у задержанного изъято более 2,7 кг наркотического средства «спайс».

Гражданин задержан в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по подозрению в совершении преступления).

Следственным отделом ОМВД России по г.Алуште возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.