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Закон и беззаконие

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В Крыму полицейские нашли ушедшую из дома 12-летнею девочку

МВД-Крым
Июль 20
23:55 2019
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18 июля т.г. в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району обратилась жительница села Партизанское с заявлением о том, что ее несовершеннолетняя дочь накануне вечером ушла из дома и до настоящего момента не вернулась.
По указанному адресу немедленно выехал инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции.
Поскольку назвать, либо предположить, где на данный момент находится девочка, многодетная мать не смогла, сотрудники полиции, выяснив приметы ребенка, незамедлительно приступили к розыску пропавшей.
К поискам были подключены сотрудники всех подразделений ОМВД России по Симферопольскому району.
В многочасовых поисках совместно с полицией также принимали участие спасатели ГУ МЧС России по Республике Крым.
Полицейские и спасатели полностью обследовали берега водохранилища, заброшенные здания и окрестности села Партизанское. И около 20 часов обнаружили девочку.
Зная, что ее ищут, несовершеннолетняя не хотела возвращаться домой и все это время пряталась от людей, которые ее искали.
Было установлено, что из дома девочка ушла из-за семейно-бытовых конфликтов с ее матерью. Считая себя уже взрослой, она таким самовольным уходом отреагировала на запрет гулять в вечернее время одной.
К счастью, за время нахождения без опеки взрослых каких-либо противоправных деяний в отношении несовершеннолетий совершено не было, — сообщили нам в МВД по Республике Крым.
Полицией проводится проверка, тщательно изучаются жилищно-бытовые условия, в которых проживают дети. По итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Тэги
КрымМВДМЧС
Страны
Россия

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