В Крыму количество нарушений временного ввоза иностранных транспортных средств увеличилось в 2 раза

С начала 2019 года по фактам нарушений законодательства Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в отношении временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования Крымской таможней возбуждено 82 дела об административных правонарушениях, в результате чего назначено штрафов на общую сумму 85,5 тыс. рублей.

Начальник Крымской таможни Владимир Авраменко сообщил, что количество возбужденных дел об административных правонарушениях по статье 16.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в первом полугодии 2019 года в 2 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года. В настоящее время

на контроле у Крымской таможни находится более 12 тысяч временно ввезённых транспортных средств для личного пользования, при этом в отношении 1100 из них срок временного ввоза (1 год) истек.

Владимир Авраменко: «Причины несоблюдения срока временного ввоза, как правило, обусловлены невнимательностью граждан, либо связаны с неисправностями транспортных средств. При этом, какой бы ни была причина (за исключением изъятия транспортного средства либо наложения на него ареста), течение срока временного ввоза транспортного средства не приостанавливается. Поэтому, если временно ввезенное транспортное средство попало в ДТП, или по какой-либо другой причине не может самостоятельно покинуть территорию ЕАЭС, то до истечения срока временного ввоза необходимо предпринять все меры (например, использовать эвакуатор) для обеспечения вывоза транспортного средства. Также можно обратиться в таможенный орган для осуществления таможенного декларирования транспортного средства в целях выпуска в свободное обращение или поместить под иную таможенную процедуру».

Согласно действующему в настоящее время праву ЕАЭС максимальный срок временного ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации составляет один год.

«Если в течение полугода после истечения предельного срока (1 года) временно ввезенное транспортное средство будет вывезено, такой вывоз возможен без уплаты таможенных платежей, при условии уплаты административного штрафа от 1500 до 2500 тыс. рублей»,- отметил Владимир Авраменко.

В противном случае у лица возникает задолженность по уплате таможенных пошлин, налогов. Также, по решению таможенного органа, лицу может быть ограничен въезд в Российскую Федерацию до момента погашения возникшей задолженности. С начала года Крымской таможней 118 иностранным гражданам ограничен въезд на территорию Российской Федерации.

Крымская таможня обращает внимание, что законодательством ЕАЭС предусмотрены случаи, когда обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается, в том числе это касается транспортных средств, в отношении которых таможней уже осуществляется взыскание (направлены уведомления (уточнения к уведомлениям) о неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов). Одним из таких оснований является задержание таможенным органом транспортного средства в соответствии с главой 51 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза при предъявлении его таможенному органу, — сообщили нам в Крымской таможне.

Особое внимание необходимо обратить на ограничения, связанные с приобретением временно ввезенных транспортных средств, в отношении которых не завершены таможенные операции. Пунктом 4 статьи 193 Федерального закона Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что в случае нарушений условий временного ввоза товаров для личного пользования обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникает солидарно у лиц, которые приобрели в собственность или во владение товары, в отношении которых нарушены условия временного ввоза. Данное положение распространяется в том числе на лиц, которым временно ввезенные транспортные средства переданы для последующей утилизации (при наступлении срока уплаты таможенных пошлин, налогов после 01.01.2018).