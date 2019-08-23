В Крыму ГИБДД проводит операцию «Нетрезвый водитель»

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в период с 23 по 25 августа 2019 года сотрудники ГИБДД на территории Республики Крым проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Правила дорожного движения в пункте 2.7 определяют, что водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.

У водителей, находящихся в состоянии опьянения, резко снижается реакция на поступающую информацию и на оценку факторов окружающей обстановки, нарушается координация движения, что приводит к совершению ошибок при управлении транспортным средством и нередко к дорожно-транспортным происшествиям. Пьяный водитель теряет способность правильно оценивать обстановку и выбирать верное решение в складывающейся дорожной ситуации. Одновременно такие водители проявляют лихачество и ведут транспортное средство с повышенной скоростью, совершают недозволенные обгоны, выезжают на полосы встречного движения и т.д., употребление спиртных напитков ведет к игнорированию элементарных мер предосторожности. Состояние опьянения уменьшает скорость реакции на зрительные и слуховые раздражители. Водитель даже в самой легкой степени опьянения не успевает своевременно приступить к выполнению того или иного действия, оценить более или менее неожиданную дорожную ситуацию и правильно на нее среагировать. Нарушает алкоголь и глубинное зрение – способность различать удаленность предметов, определять пространственное соотношение между соседствующими объектами. Резко меняется цветовосприятие, особенно красного и зеленого цветов. В связи с чем резко увеличивается возможность совершения дорожно-транспортного происшествия. При чём последствия данных происшествий очень серьёзны от получения травм до летального исхода, — сообщили нам в Госавтоинспекции МВД по Республике Крым.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1.5 до 2 лет и административный штраф в размере 30000 рублей.

Если же водитель вновь садиться за руль в состоянии опьянения, то данное нарушение образует состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса РФ. Наказывается штрафом в размере от 200000 до 300000 рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.