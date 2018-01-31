В Конвое Иконы Святого Царя Страстотерпца

28 января 2018 года в этот воскресный день, по предварительной договоренности, Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков доставил в храм Тихвинской иконы Божией матери Сестрорецка чудотворный мироточивый образ Государя Императора Николая II.

Накануне православное радио анонсировало прибытие чудотворной иконы государя в храм Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка.

До начала Божественной литургии настоятель архимандрит Гавриил (Коневиченко) встретил икону Царя Мученика в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Икона была установлена на аналой в центре храма, рядом с иконой Воскресения Христова.

О. Гавриил рассказал прихожанам об этом чудотворном образе, о той миссии, которую совершает Игорь Евгеньевич Смыков, совершая крестные ходы, крестные облеты, шествия с ней в воде, по воздуху и по суше.

Прихожане приложились к иконе и настоятель начал совершать Божественную литургию. По окончании Божественной литургии о. Гавриил поздравил прихожан с праздником, с воскресным днем, с причастием святых Христовых тайн, неделей о мытаре и фарисее, с одной из четырех подготовительных седмиц к Великому Благодатному и Спасительному посту.

Многие прихожане стали свидетелями необыкновенного чуда: замироточила храмовая Икона Святых Императора Николая Второго Александровича и Наследника Цесаревича и Верховного Атамана Казачьих войск России Алексея Николаевича, изображённых в казачьей форме.

Августейшие Святые покровители Державы Российской, ее народа и воинства показывают нам, что молятся о России, надо и нам усерднее молиться Святым Царственным Мученикам и чтить Их святую память, особенно в год Столетия Русской Голгофы на Урале.

Затем батюшка пригласил на солею Начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова.

Игорь Евгеньевич рассказал о международном проекте «Неопалимая купина» и передал для храма святой пророщенный побег, росточек «Неопалимой купины»

Международный проект» Неопалимая Купина» (Памяти генерал-лейтенанта Николая Ивановича Калякина).

РОО «Православная Миссия» осуществляет Международный Проект «Неопалимая Купина», даря кустики Неопалимой Купины монастырям и храмам Русской Православной Церкви.

Краткая история обретения Святыни.

24 сентября 2009 года руководством Комитета ветеранов госбезопасности и локальных войн был утвержден проект «Неопалимая Купина»

Для реализации первого этапа проекта в Египет и Израиль по святым местам была направлена группа паломников. Руководителем группы паломников был утвержден автор и руководитель проекта Николай Иванович Калякин – заместитель Председателя комитета ветеранов.

21 ноября 2009 года группа паломников совместно со съемочной группой «Московия» в количестве 6 человек вылетела в Египет. 23 ноября 2009 года группа поднялась на гору Синай, где после встречи рассвета иеромонах Иаков провел богослужение и освящение привезенных из России икон. 24 ноября группа выехала в Израиль, где разместилась в Горнем монастыре. 25 ноября 2009 года группа паломников была принята Патриархом Иерусалимским, где получила благословение на дельнейшую паломническую деятельность. В этот же день привезенные иконы были освящены на Гробе Господнем. 29 ноября группа вернулась в монастырь Святой Екатерины на Синае, где получила в дар ветвь Неопалимой Купины и в тот же день отбыла в Россию. 2 декабря 2009 года ветвь была передана в Академию им.Тимирязева, где ее разделили на частицы по 10-12 сантиметров и приступили к формированию корневой системы и их дальнейшему выращиванию.

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» была написана в иконописной мастерской города Лыткарино Московской области иконописцем Платоном Захарчук по заказу Комитета ветеранов госбезопасности и локальных войн.

В Крым привезли частичку священного куста и икону Божьей Матери. Святыни переданы в дар Свято-Александро-Невскому собору

В Крымской и Симферопольской епархии на несколько святынь стало больше. В конце минувшей недели в Крым доставили росток Неопалимой Купины – того самого горящего, но не сгорающего тернового куста, в образе которого, согласно Ветхому Завету, Бог явился Моисею, пасшему овец возле горы Синай. Тогда Господь повелел Моисею увести народ Израиля из Египта в землю Обетованную. С этого момента Моисей получил призвание стать вождем и пророком израильского народа. Вместе с веточкой священного дерева на полуостров привезли и икону Божией Матери«Неопалимая Купина», освященную на Гробе Господнем в Иерусалиме. Обе святыни будут постоянно находиться в воссоздаваемом Свято-Александро-Невском кафедральном соборе.

Неопалимая Купина – это ещё и прообраз рождения Сына Божия, Иисуса Христа, когда Матерь Божия приняла в себя огонь Божества, то есть Святого Духа, и не опалилась от него. В IV веке святая равноапостольная царица Елена основала у подножия Синайской горы монастырь, который ныне носит имя святой великомученицы Екатерины. Именно туда в 2009 году отправилась группа паломников во главе с заместителем председателя Комитета ветеранов госбезопасности и локальных войн Николаем Калякиным. Пройдя паломничеством по святым местам Египта и Израиля, они освятили привезенные из России иконы и веточку священного растения. По возвращении домой паломники передали ветвь в Академию им. Тимирязева, где её разделили на частицы по 10-12 сантиметров и приступили к формированию корневой системы и их дальнейшему выращиванию. Надо сказать, учёные неоднократно пытались рассадить купину, пересаживали отростки куста в другие места. В подавляющем большинстве случаев эксперименты результатов не дали, но в данном случае опыт удался. Выращенные ростки Неопалимой Купины решили отправить в различные «горячие точки» бывшего Союза – Южную Осетию, Таджикистан, Приднестровье – ради воцарения мира на этих землях. В Крыму эта святыня, считают паломники, поможет сохранить мир и гражданское согласие.

– Купина – это не просто растение. Это живая частичка и присутствие Божьей Матери, живое присутствие. Мы заметили: там, где появляется эта частичка, там незаметно уходит агрессия, – рассказывает Николай Калякин. – По Цхинвалу (столица Южной Осетии, где в августе 2008 года произошёл военный конфликт. – Ред.) могу сказать: там ожидали второго вторжения, но после того, как привезли веточку Купины, как-то все рассосалось.

Частичка священного куста обязательно должна быть в Крыму, считает руководитель организации «Общественное движение России» Виктор Бунин.

– Пускай она покроет своим покрывалом покоя крымский народ, и чтобы здесь воцарились мир, счастье, богатство. Чтобы люди жили счастливо и не знали нужды, чтобы не было войны, – хочет общественник.

Вместе с веточкой Неопалимой Купины Свято-Александро-Невскому собору паломники передали одноименную икону Божьей Матери. Писали её в городе Лыткари Московской области, а освящали в храме Гроба Господнего на горе Синай. Икона почитается верующими как заступница от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий. По рассказу очевидца, попавшего на большой пожар, он видел деревянный домик, который не загорался: возле него неподвижно стояла женщина, держа в руках икону «Неопалимая Купина». По её щекам текли слезы, но лицо выражало полное спокойствие и непоколебимую веру. Видно было, что она не беспокоится за свой дом, а плачет о несчастии других. Пожар усиливался, а женщина стояла неподвижно. На следующий день очевидец вернулся на пепелище, – там возвышался только один домик, сохраненный чудотворной силой иконы. Одна из наиболее древних икон «Неопалимой Купины» находится в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Она была принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году и, по преданию, написана на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст.

А далее в Духовной библиотеке «Памяти Его Императорского Величества Святого Царя Страстотерпца Николая II» состоялся Сход казаков конвойцев, где были приняты в Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II Игорь Евгеньевич Смыков и Иван Вячеславович Поляков, сын казака конвойца Полякова Вячеслава

Вновь избранным конвойцам были вручены Памятные знаки, посвященный 200-летию Собственного Его Императорского Величества Конвоя, переданы копии устава и свидетельства о регистрации Конвоя Памяти и протокол Схода.

Завершился Сход традиционной праздничной трапезой, за которой архимандрит Гавриил вручил Игорю Евгеньевичу Смыкову ценный фолиант «Дом Романовых. 400 лет».

Духовник Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II архимандрит Гавриил поблагодарил всех конвойцев за доблестное служение, любовь к Государю и верноподданнические чувства.

Игорь Евгеньевич Смыков передал для Конвоя черно-желто-белый флаг – святыню, которым застилались аналои в тех местах, куда привозилась чудотворная икона Государя, в Абхазии на гробнице Св. Иоанна Златоуста, древних русских монастырях и храмах, связанных с почитанием Династии Романовых, а также Сырков монастырь, близ г. Новгорода, где похоронена Вера Молчальница, почитаемая многими как Императрица Елисавета Алексеевна, последовавшая примеру Своего Августейшего Супруга Императора Александра Благословенного, сменившего корону на посох странничества и старчества.

Конвойцы, приклонив колено, каждый поцеловал Имперский флаг. Теперь у Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II, помимо Штандарта, есть и Имперский флаг.