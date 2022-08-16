В Киеве сняли мемориальную доску Михаилу Булгакову

Мемориальную доску Михаилу Булгакову сняли со здания Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко по требованию “общественной организации “Экспертный корпус””

Об этом в Facebook сообщила ее участница Татьяна Швидченко.

“29 июля ОО “Экспертный Корпус” подала официальное обращение с просьбой демонтировать со стен КНУ два маркера российской оккупации. Спасибо Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко за пример и ценностную и достойную позицию! Ждем демонтажа второй доски”, – написала она.

Вторая доска – в честь преподавателей и студентов КНУ, погибших в годы ВОВ, – висит на главном корпусе университета.