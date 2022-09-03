Горячие точки

В Киеве боятся референдумов на территории Херсонской и Запорожской областей

Автор:
Министр Украины по реинтеграции Ирина Верещук
Министр Украины по реинтеграции Ирина Верещук

В Киеве опасаются результатов референдумов на территории Херсонской и Запорожской областей: по словам министра по реинтеграции Ирина Верещук, гражданам Украины, которые будут участвовать в голосовании, может грозить 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Референдумы о присоединении к России планируется провести в сентябре на тех территориях Украины, которые в ходе конфликта были взяты под контроль российской армией. Голосование проведут в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях (при этом Запорожская и Донецкая область заняты Россией не полностью).

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