В Керчи пресечена деятельность в сбыте наркотиков в крупном размере

В Керчи полицейские пресекли преступную деятельность граждан, подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном размере

Кроме того, установлена причастность задержанных к нанесению трафаретных надписей на фасады домов, пропагандирующих сайты, через которые реализовываются наркотики.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Керчи с поличным задержаны двое местных жителей 21 и 23 лет, подозреваемые в сбыте психотропных веществ в крупном размере.

Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции в ночное время суток при сбыте психотропного вещества путем «закладок» в специально созданные тайники.

Согласно заключению экспертизы, у граждан было изъято психотропное вещество «амфетамин» массой 45,06 гр.

Полицейскими установлено, что один из фигурантов, осуществляя сотрудничество с сайтом, пропагандирующим наркотические средства и психотропные вещества, через специально оборудованные тайники получал запрещенные к обороту вещества для дальнейшего сбыта путем «закладок», т.е. создания мест хранения наркотиков. Второй задержанный впервые участвовал в процессе «закладки». На момент задержания злоумышленники успели сбыть часть психотропных веществ, расфасованных в пакетики.

Оперативниками также установлена причастность подозреваемых к пропаганде наркотических средств и психотропных веществ путем нанесения на здания и сооружения города Керчи надписей в виде ссылок на сайты пропагандирующие наркотики. Надписи наносили с использованием краски.

Следственным отелом УМВД России по г.Керчи возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 (покушение на преступление) и ч.4 ст.228.1 (незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный организованной группой в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

За пропаганду наркотических средств и психотропных веществ путем нанесения на здания и сооружения надписей в виде ссылок на сайты, пропагандирующие наркотики, в отношении подозреваемых составлены административные протоколы по ч.1 ст.6.13 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

В отношении подозреваемых в совершении преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила нам Пресс-служба МВД по Республике Крым.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что за сбыт наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.

Во избежание фактов вовлечения молодых людей в наркобизнес, а также потребления наркотических средств и психотропных веществ, призываем родителей обратить особое внимание на фотографии, хранящиеся в телефоне ребенка, переписку в социальных сетях, SMS-сообщения, круг общения, группы социальных сетей в которых они состоят.

Призываем граждан не идти на уловки злоумышленников, не вступать в преступное сообщество!