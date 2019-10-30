В Камызякском районе Астраханской области начинает работу Детская «мобильная поликлиника»

На прошедшей неделе бригада врачей мобильного лечебно-профилактического модуля (МЛПМ) «Детской городской поликлиники №1» завершила осмотр сельских детей Харабалинского района Астраханской области выездом 24 октября в село Вольное, а 25 октября врачи вели приём уже в г. Знаменске Ахтубинского района. Осмотр детей осуществляли узкие специалисты: гастроэнтеролог, онколог, пульмонолог, травматолог-ортопед, эндокринолог и врач УЗИ. За два дня на приёме у врачей «мобильной поликлиники» побывало более 155 сельских детей, из них 43 ребёнка прошли обследование на аппарате УЗИ. Родители детей из с. Вольного и г. Знаменска очень обрадовались приезду квалифицированных городских врачей, поэтому к узким специалистам выстроились целые очереди. Врачи «Детской городской поликлиники №1» приняли всех желающих и дали необходимые рекомендации.

На текущей неделе бригада «мобильной поликлиники» начинает работу в Камызякскомрайоне Астраханской. Запланированы следующие выезды:

31.10.19 – п. Кировский,

01.11.19 – г. Камызяк.

Выездную работу будут осуществлять врачи по следующим специальностям: акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, гематолог, пульмонолог, онколог, травматолог-ортопед, эндокринолог и врач УЗИ, — сообщил нам представитель Министерства здравоохранения Астраханской области.

Квалифицированные врачи ждут на обследование маленьких сельчан!