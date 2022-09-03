В Калифорнии в школы заказали учебники с пропагандой ЛГБТ

О дивный новый мир: 10 сексуальных ориентаций и 9 гендеров в одном школьном учебнике

Как сообщает Fox News «В Калифорнии в школы заказали учебники, в которых говорится, что есть свыше 10 сексуальных ориентаций, в их числе сколиосексуалы (те, кого привлекают только трансгендеры), гинесексуалы (ценители женственно выглядящих людей) и полисексуалы (испытывающие влечение к самым разным гендерам). Также в учебниках прописаны 9 гендеров. В списке целый набор на любой вкус: от агендеров (бесполых) до бигендеров (двуполых) и гендерфлюидов (когда пол меняется по настроению). При этом мужчины и женщины не упоминаются вовсе, их относят к «цисгендерам» – людям, пол которых совпадает с биологическим»

Неудивительно что по данным социологии доля содомитов среди американской молодёжи выросла в 26 раз по сравнению со старшими поколениями. Как шутил мой знакомый в таких случаях «однако за это стоял майдан!» Демократические ценности сейчас таковы.