Горячие точки

В Херсонской области сформированы военно-гражданские администрации

Автор: ИА “Русские Новости”

В городах и районах Херсонской области (под контролем российских военных) сформированы новые военно-гражданские администрации, рассказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов.

Новым градоначальником подконтрольного ВС РФ Херсона назначен депутат горсовета Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колыхаев уволен, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации города.

Херсонскую область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо.

Ранее сообщалось, что пенсии и социальные выплаты в Херсонской области выдаются в рублях. Это связано с дефицитом гривны. Часть жителей также будут получать зарплаты в рублях, заявили ранее в соседнем Крыму.

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