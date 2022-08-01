В Херсоне озаботились ценами на лекарства









«При Украине фармацевтический бизнес считался очень выгодным, накрутки доходили до 300%. Теперь этого не будет. Мы установим предельные наценки на медикаменты и приоритет, безусловно, будет отдаваться Облфармации», – заявил начальник Департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

При государственных медучреждениях Херсонщины больше не будет коммерческих аптек, поскольку зарабатывать на здоровье людей недопустимо.

Известный постулат гласит: «Чтобы нация успешно развивалась, она должна быть здоровой и образованной».

Безусловно, Департамент здравоохранения не будет препятствовать работе владельцев коммерческих аптек, которые занимались бизнесом еще при Украине.

«Всем желающим продолжить свою деятельность просто нужно будет перестроиться: перейти на российские стандарты, получить лицензию и соблюдать все критерии, включая ценообразование», – добавил Вадим Ильмиев.

Ремарка. Давно пора. Очень надеюсь, что примеру Херсона последует и Запорожская область, потому, что здесь цены на лекарства настолько велики, что местное население ездит за ними в “оккупированное Запорожье”. При этом все расходы на доставку “окупаются сторицей”.