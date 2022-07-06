В Херсоне ФСБ задержала организаторов покушения на начальника УСИН Евгения Соболева









ФСБ задержала в Херсоне организаторов покушения на начальника местного Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева.

Каждый террорист, а другого определения тем, кто устраивает теракты против гражданских с целью запугать остальных, у меня нет должен получить по заслугам.

Надеюсь, с учетом того, что по законам Украины их судить не будут, а по законам России их судить нельзя, их будут судить по УК ДНР, где за такие преступления до сих пор существует смертная казнь.

И да, никаких обменов в отношении этих лиц быть не должно. Это не военнопленные, это ТЕРРОРИСТЫ.

П.С. Чтобы другим неповадно было. А то явно им их кураторы обещали, что “в случае чего” их обменяют.

Юрий Подоляка