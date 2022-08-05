В Германии признали – антироссийские санкции не дали ожидаемого результата

▪️ Торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, — говорится в материале немецкой Die Welt

▪️ По официальным данным немецкого статистического ведомства, в июне 2022 года Германия заплатила России €3,5 млрд за голубое топливо. С мая рост составил +5%, а по сравнению с июнем прошлого года +39%

▪️ «Всё получилось против нашего расчета. Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — заключает Die Welt

Подобные материалы всё чаще появляются в западной, прежде всего европейской прессе. Они отражают недовольство части бизнес-элит, которые терпят убытки из-за разрыва выгодных торговых отношений с РФ. Одновременно готовится общественное мнение к возможному секторальному снятию санкций, наиболее болезненных для западных экономик.