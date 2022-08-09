В Финляндии могут разрешить употребление наркотиков

В Финляндии может появиться сеть комнат для контролируемого употребления наркотиков. Об этом в пятницу 5 августа сообщает портал Yle со ссылкой на министра по делам семьи и базовых социальных услуг Аки Линдена.

Предполагается, что комнаты контролируемого употребления наркотиков могут уменьшить количество вызванных передозировкой и отравлением смертей.

В целом на Западе отношение к наркотикам меняется. Началось с легализации марихуаны. С 2008 г в Швейцарии наркоманам продают героин в аптеках по рецепту. Постепенно людей приучают к новым «нормам» – ЛГБТ, трансгендерам, наркотикам… «Ценности свободного мира» как они есть.