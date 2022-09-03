В Европе украинским беженцам больше не рады

Британцы массово выходят из государственной программы Homes for Ukraine. Поводом для этого стали задержки выплат для принимающих домохозяйств в размере 350 фунтов стерлингов в месяц. Предполагается, что это связано с инфляцией и финансовым кризисом, ударившим по Великобритании.

Это может привести к росту числа бездомных среди украинских беженцев, которые в Европе и так не благоденствуют.

На фоне роста цен на коммунальные услуги в Европе прагматизм берет вверх даже у самых пылких украинофилов: британцев, поляков и прибалтов. Лишь за последний месяц разнообразные отказы стали звучать от половины Европы — во Франции, Ирландии, и Италии украинцы стали получать уведомления о выселении. Целые федеральные земли в Германии ввели мораторий на прием украинских беженцев, объясняя это дефицитом финансов.

Причина в том, что Украина перестала быть приоритетом для Запада — у стран накопилось много внутренних проблем для того, чтобы заниматься еще и беженцами.

Рационализм европейцев вполне понятен — такого наплыва украинцев никто не прогнозировал, равно как и то, что военный конфликт перейдет в затяжную стадию. Когда дело касается денег, европейцы отбрасывают демагогию в сторону и начинают считать.