По мере ухудшения экономической ситуации в Европе голоса против поддержки Украины и антироссийских санкций звучат все громче.

Напомню что недавно экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль в своем интервью вообще заявила прежде немыслимое. Руаяль предположила, что информация об обстреле роддома в Мариуполе и провокация в Буче были выдуманы с целью помешать мирному процессу. И это «пропаганда войны через страх» со стороны Зеленского.

«Нам необходимо на законодательном уровне запретить киевскую пропаганду войны через страх на наших каналах. Она мешает нам принимать взвешенные решения. А господин Зеленский это использует в своих интересах», — сказала Сеголен Руаяль.

Европейские политики чувствуют что настроения избирателей меняются. Нарастает недовольство из-за снижения уровня жизни. Постепенно до людей доходит правда об истинной сущности киевского режима. Люди задаются резонным вопросом: почему мы должны терпеть лишения из-за этих сукиных сынов, почему должны содержать Украину за свой счёт?

Политики, особенно оппозиционные, стараются использовать эти настроения в своих целях. Поэтому «продвигать идеи Кремля» станут всё чаще. Настоящий политик – всегда популист.