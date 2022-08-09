В Европарламенте предложили переосмыслить роль Гитлера в контексте борьбы с Россией

Депутат Европарламента от ФРГ Мартин Зоннеборн, как пишут немецкие СМИ, «в шутку» (пока что?) предложил переосмыслить роль лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в контексте современной борьбы России и Запада.

Таков был его ответ на вопрос журналиста о необходимости открытого политического противостояния с Россией. «Я предполагаю, что в сложившейся ситуации полностью переосмыслится и Гитлер, ведь он воевал против русских…», – заявил он.

Типичный пример так называемого «Окна Овертона». Немыслимое становится радикальным, но обсуждаемым. Уверен, не будь Холокоста, Гитлер давно бы стал кумиром европейцев. Наравне с Наполеоном. Ведь борьба с Россией, по мнению западных “властителей дум”, дело святое и правое. Начиная со времен тевтонских крестоносцев, европейцы никогда не прекращали «натиск на восток». Просто делали это под разными знаменами и лозунгами.