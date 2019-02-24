В. Джабаров: Россия считает необходимым использовать любую возможность конструктивной работы на площадке ПА ОБСЕ

Российские парламентарии приняли участие в работе общих комитетов ПА ОБСЕ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что российские законодатели приняли участие в заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Вене (Австрия).

В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы международной повестки дня, прошло специальное обсуждение на тему «Разрешение «затяжных» конфликтов: инструменты и механизмы ОБСЕ», затрагивалась тема президентских выборов на Украине.

В своем выступлении на заседании Комитета ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что стартовавшая президентская избирательная кампания на Украине стала очередным поводом к нагнетанию антироссийской истерии. Киев отказал в аккредитации российских представителей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за предстоящими выборами, подчеркнул сенатор.

По его словам, украинские власти не только запрещают въезд наших граждан из числа официально включенных в состав международных мониторинговых миссий, но и законодательно закрепляют запрет россиянам наблюдать за электоральными процессами на Украине.

«Всем хорошо известно, в том числе и Киеву, что решение о включении в число наблюдателей БДИПЧ принимается руководством Бюро и соответствующей миссии, а отнюдь не властями проводящего выборы государства», — уточнил парламентарий.

Также Владимир Джабаров проинформировал, что Киевом принято абсурдное решение отказаться от открытия избирательных участков в дипломатических и консульских учреждениях в России якобы из-за «неспособности Москвы обеспечить надлежащие условия для проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ».

Сенатор обратил внимание, что БДИПЧ ОБСЕ заняла принципиальную позицию и не пошла на поводу у Киева в его попытках ограничить допуск российских наблюдателей. Бюро пригласило все государства-участники, включая Российскую Федерацию, представить своих кандидатов.

В рамках сессии ПА ОБСЕ прошла встреча с руководством Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов в своем выступлении рассказал о гуманитарной миссии России в Донбассе, о 100 тыс. тонн гуманитарных грузов, которые наша страна отправила в Донецк. По словам сенатора, благодаря российским гумконвоям удалось избежать гуманитарной катастрофы.

В связи с тем, что ПА ОБСЕ планирует отправить своих представителей в Донбасс, Сергей Мамедов предложил включить его в состав миссии, чтобы вплотную заниматься вопросами гуманитарной помощи людям, проживающим на этой территории.

По итогам совместного заседания трех общих комитетовПарламентской ассамблеи Владимир Джабаров рассказал о подходах России к проблемам, обсуждаемым в рамках ОБСЕ и участию в интеграционных проектах.

По словам российского парламентария, сегодня ситуация на европейском континенте и в целом в Евроатлантике крайне напряженная, появляются всё новые вызовы и угрозы. «Как представляется нам, в целях деэскалации военно-политической ситуации в Европе необходим непредвзятый разговор с партнёрами по ОБСЕ, который позволит чётко сформулировать общие цели и задачи на основе учёта интересов всех сторон, в том числе на уровне военных экспертов», — подчеркнул сенатор.

Владимир Джабаров считает, что дальнейшее ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности и глубокие коренные расхождения в подходах отдельных государств, безусловно, снижают эффективность взаимодействия.

Представитель российской делегации отметил, что усилия, направленные на лучшее понимание имеющихся угроз и опасностей, постепенно позволяют вывести разговор за рамки традиционных взаимных обвинений. «Россия считает необходимым использовать любую возможность совместной работы над теми проектами, в которых есть потребность в данный момент, намечая пути к принятию более весомых решений».

Владимир Джабаров также обратил внимание на то, что продвижение различных интеграционных проектов не должно сопровождаться конфронтацией и соперничеством. Европейские партнеры только выиграют, если будут подключаться к работе по обеспечению неделимости экономического пространства на нашем общем материке. «Усиление экономической взаимосвязанности в Евразии могло бы стать хорошим фундаментом общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности», — считает сенатор.

22 февраля российские парламентарии возложили венок от делегации Федерального Собрания к Мемориалу в честь советских воинов, погибших при освобождении Вены в мае 1945 года.

В составе российской делегации от верхней палаты парламента также — первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт, заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов и член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова.