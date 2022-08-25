В районе железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожен военный эшелон ВСУ — Минобороны РФ

Там прямым попаданием «Искандера» уничтожили свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, которые следовали в зону боевых действий на Донбассе.

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