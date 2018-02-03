В детской городской поликлинике №1 подвели итоги работы за 2017 год

В детской городской поликлинике №1 подвели итоги работы медицинского учреждения за 2017 год. Намедицинском совете присутствовали сотрудники поликлиники и начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Астраханской области Елена Чабак.

В своем отчете главный врач поликлиники НаиляБрысинадала положительную оценку проделанной за год работы и подчеркнула, что коллектив успешно справился с главной задачей – оказанием качественной, квалифицированной и доступной медицинской помощи детскому населению. Государственный заказ в рамках выполнения Программы госгарантий по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи за 2017 год выполнен на 107,8%.

В 2017 году специалистами детской городской поликлиники №1 проработаны и внедрены новые методики комплексного реабилитационного лечения. Выполнены все запланированные мероприятия по программе производственного контроля. Продолжается работа по реализации ведомственной программы «Этика и деонтология в медицинских организациях Астраханской области».

В прошлом году поликлиника активно включилась в пилотный проект «Бережливая поликлиника», что получило положительную оценку регионального министерства здравоохранения и заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, посетившей медицинское учреждение в августе прошлого года.

Кроме того, на совещании было отмечено, что в истекшем году произошло значительное увеличение количества детей, оставшихся на грудном вскармливании до 1 года, выросло и числодетей, оформленных на льготное питание на 18 %. В 2017 году дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные, принятые под опеку, в приемную или патронатную семью прошли 100 % диспансеризацию. Запланированные к профилактическим, предварительным и периодическим медицинским осмотрам несовершеннолетние дети и подростки охвачены на 100 %.

В 2017 году детская городская поликлиника №1 стала лауреатом конкурса «Астраханское качество», лидером выставки регионального форума «Под флагом Доброй Воли»и получила несколько благодарственных писем.

В завершение собрания к коллективу поликлиники обратилась начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Астраханской области Елена Чабак. Она поблагодарила всех за проделанную работу, оперативное и грамотное решение поставленных задач иотметила, что в поликлинике созданы отличные условия для работы, есть хороший потенциал.