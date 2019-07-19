В дар схиигумену Сергию (Романову) передана Икона Святого Царя Николая, побывавшая в Космосе

19 июля 2019 года в Среднеуральский женский монастырь Спорительница хлебов из Москвы прибыла чтимая святыня Русского православного мира — Чудотворная мироточивая икона Царя Николая Второго.

Святыню сопровождали: Хранитель Олег Иванович Бельченко, член Экспертного Совета Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», советник Первоиерарха РПЦЗ, начальник Войсковой Православной Миссии, казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Игорь Евгеньевич Смыков и тележурналист Елена Юрьевна Козенкова.

В этот памятный день президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа»,начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков торжественно передал в дар духовнику обители схиигумену Сергию (Романову) бумажную икону Святого Царя Николая, побывавшую в Космосе и рассказал прихожанам историю этого знаменательного события.

Отец Сергий с благодарностью принял святую икону и сообщил, что отныне она будет храниться в этом святом месте, связанном с памятью Святой Царской Семьи и Династии Романовых.

«В марте 2018 года с Международной космической станции вернулись на землю несколько бумажных икон – копий всемирно известной Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая. Иконы несколько месяцев облетали земной шар, совершив таким образом Крестный космический ход вокруг планеты Земля.

Проект облёта был подготовлен по инициативе Войсковой Православной Миссии и посвящён светлой памяти Святого Государя Императора Николая II Александровича и Его Семьи, Столетие убиения которых будет отмечаться в этом году.

Перед полетом Иконы были освящены в Храме на Крови г. Екатеринбурга по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Побывавшие в Космосе святыни планируется передавать в наиболее значимые храмы и монастыри Русской Православной Церкви, связанные с судьбой Династии Романовых: Ипатьевский Костромской монастырь, Московские обители, храмы Санкт – Петербурга, Храм на Крови г. Екатеринбурга, монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, храмы Русского Зарубежья.

Полет в Космос икон Государя Императора Николая II Александровича отнюдь не случаен, ведь подготовка к прорыву в Космос началась именно в Его царствование.

От том, что начало космических путешествий ведет отсчет от работ Константина Циолковского, награждённого Императором Николаем II за свои труды Императорскими орденами Святого Станислава и Святой Анны 3-й степеней и опубликовавшего еще в начале века свое «Исследование мировых пространств реактивными приборами» известно многим. Менее известно, что уже в 1916 году Александром Игнатьевичем Шаргеем рассчитана траектория полета на Луну, позже использованная США в рамках программы «Аполлон», так называемая «Трасса Кондратюка».

Дело в том, что царский и белый офицер Шаргей в 1919 году, опасаясь репрессий вынужден был сменить имя на имя Юрия Васильевича Кондратюка, под которым и прожил до конца жизни. Отсюда и название Лунной трассы.

Характерно, что сам ученый считал вполне возможным осуществить полет на Луну еще при тех технических возможностях, которые наличествовали на момент написания работы. Так что не будь революции, полет русских космонавтов по «Трассе Шаргея» мог бы осуществиться лет за тридцать до полета Армстронга. Об этом сейчас пишут даже произведения в жанре альтернативной литературы.

В 1907 году в Ферганской долине начинается разработка первого в истории России уранового рудника, который был закрыт лишь в 1954 году в связи с истощением руды.

В 1910 году Вернадский отмечает, что «человечество вступает в новый век лучистой ‒ атомной энергии», которая дает «силу и власть, перед которыми может побледнеть то могущество, какое получают владельцы золота, земли и капитала». А в 1911 году открывается первая радиевая лаборатория Академии Наук.

В том же 1911 году Ефим Лондон издал первую в мире монографию по радиобиологии. И наконец, в 1914 году Николай II одобряет государственное финансирование исследований радиоактивных металлов. Так что первые шаги к атомным технологиям были сделаны еще в «отсталое царское время» при непосредственном участии Государя Императора.

Из рассказа Александра Валентиновича Глушко, сына выдающегося российского инженера и учёного в области ракетно-космической техники, одного из пионеров ракетно-космической техники, основоположника советского жидкостного ракетного двигателестроения, Главного конструктора космических систем, генерального конструктора многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия – Буран» академика Валентина Петровича Глушко:

«Летом 1914 г. в Одессу на яхте «Штандарт» в сопровождении отряда миноносцев прибыл император Николай II со всей августейшей семьей. Императора встречала изысканная публика, весь цвет одесского бомонда: почётные граждане, банкиры, предприниматели, торговые и промышленные воротилы, интеллигенция. В нарядной толпе встречающих августейших особ верноподданных было празднично одетое семейство Глушко. Почётный караул. Военный оркестр исполнил гимн «Боже, Царя храни!». Городской голова преподнёс императору хлеб-соль на резном блюде. Валентин, сидя на плечах отца, с восторгом смотрел на божьего помазанника и свиту российского императора. А вокруг, украшенная по случаю приезда императора, Одесса. Проводить императора, направляющегося в царском поезде в военные лагеря, собралось множество народа. Привокзальная площадь не смогла поместить всех желающих посмотреть на царя.

Желая подойти ближе, Валентин спустился на землю и, встав на четвереньки, пополз между ног, рискуя быть растоптанным. Пётр Леонтьевич очень поздно понял, что затеял его сын и начал нервничать, поняв, чем это может закончится. Тем временем, Валентин спокойно пролез не только между ног зрителей, но и сквозь оцепление. Засмотревшиеся на императорскую свиту жандармы и полицейские проворонили мальчишку, выползшего на дорогу.

Поняв, что он переборщил, Валентин, стал разворачиваться, чтобы ползти обратно, пока не увидел перед собой начищенные сапоги. «Ой…» – мальчик медленно поднимал голову, понимая, что сейчас будет наказан. Почувствовав, что тот, на кого он наткнулся, стал нагибаться к нему, Валентин ожидал увидеть грозное лицо какого-нибудь жандармского генерала или самого генерал-губернатора Одессы, но, вместо этого, он увидел улыбающееся лицо императора Николая II. «Ой…» – ещё раз произнёс мальчик. Николай взял его на руки и, улыбаясь, спросил: «Господа, чей это сын?»

Сходящий с ума отец, поднял руку: «Мой, Ваше Императорское Величество…». Император подошёл к тому месту, где стоял отец мальчика и, попросил пропустить его ближе к сыну. Он посмотрел на ребёнка, по щекам которого текли слёзы, а глаза светились счастьем. «Я тоже как-то плакал сидя на руках у деда, считая себя самым счастливым на Земле, – он повернулся к отцу. – Больше не теряй своего сына, а то он совсем уползёт и никто не сможет его найти…», – улыбнувшись, он поцеловал мальчика в мокрую щёку и передал отцу. Как вспоминал потом сам В.П. Глушко, увидев его глаза, он решил, что посвятит всю свою жизнь помощи этому человеку в его великих делах. Ведь эти глаза умоляли о поддержке. Они были похожи на бездонную пропасть, до краёв наполненную болью. И с каждым шагом, эта боль выплескивалась наружу в виде еле заметных капелек слёз. И это сочетание глаз и, дарившей радость, улыбки пленяли тебя навсегда.

Когда в 1918 г. он узнал о расстреле царской семьи, то для него рухнул весь мир, он потерял смысл для жизни и начал становиться на путь воров и бандитов. Только лишь книги Жюля Верна «Из пушки на Луну» и «Вокруг Луны» вернули ему желание жить и дали силы для дальнейшего созидания. Но это будет позже, в 1923 г.

С тех пор на всю жизнь В.П. Глушко сохранил память об увиденном императоре Николае II и его семье, не смог смириться с их участью и всегда обходил эту тему стороной. Когда же его младший сын Александр родится в день убийства царской семьи, то он перенесет дату его рождения на один день позже. И все родственники многие годы будут помнить об этом, выдавая цифры на бирке, как ошибку, допущенную в роддоме.

Святые Царственные Мученики зорко берегут тех людей, которые встретились на их жизненном пути, и тех, кто трудится для блага Святой Церкви и Государства Российского.

В 1910 г. статский советник Николай Викторович Слетов представил на рассмотрение проект самодвижущейся мины своей конструкции. При помощи своего друга члена Государственного совета и Председателя III Государственной Думы А.И. Гучкова, он получил возможность для постройки одного образца своей мины и её испытания. Ответственным за испытания был назначен генерал-лейтенант флота С.И. Зилоти. Во время одного из испытаний был достигнут эффект кавитации, а это значит, что теперь мина могла разогнаться до любой скорости в очень короткие сроки. О результатах этих испытаний было доложено императору. Николай II лично приехал на очередное испытание, где, убедившись в реальности того, что ему доложил А.И. Гучков, дал возможность для продолжения работ, выделив необходимое для этого финансирование.

Мировая война всё перевернула. В силу своей связи с западными заводами, Н.В. Слетов был вынужден скрывать своё авторство и выдать за автора сына своего друга купца Ивана Тихомирова, безграмотного Николая. Он же (Н.И. Тихомиров) подал заявление на получение привилегии и в 1915 г. получил отказ. Только после октябрьского переворота об этой работе вспомнили и, разыскав этого Н.И.Тихомирова, заставили его доделывать «свой» проект, а тем временем продолжили поиски настоящего автора. Так начала работу Лаборатория по разработке изобретений инженера Н.И.Тихомирова (будущая Газодинамическая лаборатория, организация, с которой началась вся советская космонавтика). Поиски продолжились до 1924 г., когда его нашли, Н.И. Тихомирова приняли на работу на должность красноармейца хозкоманды Академии ВВС РККА имени профессора Н.Е. Жуковского, а саму Лабораторию перевели в Ленинград, куда приехал уже сам Н.В. Слетов, который поменял себе отчество и фамилию, став Н.И.Тихомировым. В 1929 г. он принял на работу будущего академика и основоположника отечественного ракетного двигателестроения В.П. Глушко. В том же году он был арестован по делу арткома и расстрелян».

Таким образом Царская Россия была отнюдь не отсталой страной с сохой, где лаптем щи хлебали, а современным государством, где семимильными шагами развивалась наука и экономика, строились новые города и заводы, шла электрификация, прокладывались современные железные дороги, создавались новые виды войск: подводный флот, авиация, танки и бронетехника, развивалось автомобилестроение.

Император Николай II огромное значение придавал просвещению Русского народа.

После свержения Монархии многие видные ученые, опасаясь за свои жизни, были вынуждены покинуть Россию.

Пришедшие к власти большевики во многом воспользовались проектами Государя , проводя индустриализацию СССР.

Мы же можем с уверенностью сказать, что если бы не Февральский переворот 1917 года, русские космонавты полетели бы в Космос лет на 20 раньше, мы жили бы в совсем другой стране, и общественный строй был бы наиболее благоприятным для Русского народа и других коренных народов Российской империи.

Православная народная газета «Русь Державная»: http://rusderjavnaya.ru/news/i mperator_nikolaj_ii_i_issledov anie_kosmicheskogo_prostranstv a/2018-06-03-3417

Фильм архимандрита Гавриила Коневиченко «150 лет со Дня рождения Государя Николая Второго»: https://www.youtube.com/watch?v=URjmGqJezUQ