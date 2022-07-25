В чем самое главное поражение Запада в России









Эта песня (клип) за пару дней набрала более более 2 млн. просмотров. Почему я обратил внимание на нее, а не на множество подобных песен.

Ну, во первых, потому, что мне в личку ее сбросили раз 20)))

А если без шуток, то потому, что это написано для молодежи. И не просто написано для нее. Самое важное, что уровень просмотров говорит, что она, как говорится этой самой молодежи “зашла”. То есть русским быть становится не только модно, но и русская молодежь этим гордится.

Я помню 80-90-е, как нас (тогда еще молодых), учили (прописывали на корочку мозга), что мы какие-то недоразвитые и нам надо учиться у “правильных европейцев”. Тем самым внушая нам комплекс собственной неполноценности.

За 25-30 лет мир изменился. Теперь западная молодежь имеет комплекс неполноценности, а мы гордимся тем, что мы это мы.

Да, мы закончим гражданскую войну, которая началась в 90-х. И закончим Победой. И далее пойдем вверх и потащим за собой всю цивилизацию (а по другому никак).

Почему я так уверен в этом? А потому, что я вижу, что наша молодежь – ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ. И наша задача (людей более старшего поколения), помочь ей разобраться в себе и подсказать правильный путь… И тогда она горы свернет. Потенциал у нее есть, им просто надо правильно распорядится.

Юрий Подоляка