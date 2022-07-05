Происшествия

В Британии – скандал, затмивший события на Украине

Автор:
Замглавы МИД Великобритании Кристофер Пинчер
Замглавы МИД Великобритании Кристофер Пинчер

В Британии – скандал, затмивший события на Украине. Члены кабинета один за другим подают в отставку. Причина – замглавы МИД Кристофер Пинчер на закрытой консервативной вечеринке изрядно выпил, после чего начал сексуально домогаться до окружающих.

Можно было бы подивиться чопорности консерваторов 21 века, мол, с кем не бывает в нетрезвом виде, захотелось вечно занятым политикам молодого женского тела. Только, вот, домогался 52-летний консерватор Пинчер к двум… мужчинам.

1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов “Карлтон”, что на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Позднее бывший сотрудник МИД Саймон Макдональд заявил, что Джонсон знал о подозрении в отношении экс-замглавы МИД Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора фракции консерваторов. Джонсон официально признал это и принес публичные извинения.

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